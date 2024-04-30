在黃仁勳底下做事不容易？員工爆料3特質 本人也按讚

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輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳去年曾以96％的超高支持率，被選為全美最受歡迎執行長，但他近期被員工爆料，稱他是個嚴格的領導者，與他共事並不容易，對此，黃仁勳本人表示此話形容貼切，並說「要成就非凡就不該是容易的」。

《商業內幕》報導，黃仁勳日前接受CBS節目《60分鐘》（60 Minutes）專訪時，主持人Bill Whitaker提及一位員工描述與黃仁勳共同工作的感想為「要求很高、追求完美、不易共事。」黃仁勳毫不諱言地表示，這些特質「非常適合」他。

黃仁勳說：「如果你想做非凡的事情，那就不應該是容易的。」2023年時，他在科技Podcast《Acquired》中指出，創辦輝達比他預期的「困難100萬倍」，並表示：「沒有一個頭腦正常的人會這麼做。」

此外，黃仁勳也曾談到他的領導風格，他認為首席執行官應該隨時了解公司各層面發生的最新情況，所以他在輝達有50名的直接下屬，而高階主管只有10名左右，可以避免建立「不必要的管理階層」，他曾說過，「CEO 的直接報告越多，公司的層級就越少。」

在《60分鐘》專訪時，黃仁勳也提到對現今人工智慧發展的看法，他認為人類的工作並不會被AI取代，因為「我們有良好的判斷力，而有些事情是機器無法理解的」。

黃仁勳的高標準也讓輝達成就非凡，現在輝達可說是人工智慧（AI）晶片的標竿，其股價在今年來已經上漲超過82%，並和蘋果、微軟、Alphabet並列成為市值超過2兆美元的公司。