總獎金逾7百萬 GenAI Stars生成式AI應用選拔賽開跑

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台灣大學智慧生活科技整合與創新研究中心（簡稱「台大智活中心」）今日宣布，國科會首屆「GenAI Stars生成式AI百工百業應用選拔」正式開跑，祭出總獎金新台幣700萬元，分為「創新創業組｣、「創意創客組｣ 2大組別徵件。期能透過「創新創業組」選拔與深度輔導機制，助攻產業運用GenAI（生成式AI）找到布局關鍵。另也為未來有志AI領域的校園初心者開闢「創意創客組」的黑客松舞台，邀請年輕世代應用GenAI開展無限想像。

AI技術為人類世界帶來翻天覆地的變革，自2023年底ChatGPT橫空出世後，GenAI為產業帶來新一輪破壞式創新，百工百業正因應GenAI的迅速擴散搶攻升級轉型的契機。

台大智活中心主任劉佩玲表示，「即便不會寫程式，也能用AI！」GenAI Stars生成式AI百工百業應用選拔希望能號召企業、新創和校園學子全民動起來，參與生成式AI的浪潮。

為驅動百工百業掌握轉型商機，GenAI Stars「創新創業組」鎖定國內外新創、企業、學研、政府單位，廣徵與生成式AI相關之企業內部解決方案、創新產品與服務。

台大智活中心提到，除了首獎隊伍獨得150萬元獎金外，入圍複審隊伍即提供10萬元的實作輔導金和算力等技術資源，不定期舉辦業界菁英分享與平台業者媒合交流會，並依團隊需求，進行技術優化、市場評估等深度輔導，期能透過完備的Booster機制，帶動產業創新，拓展產學鏈接，將AI研發成果轉化為豐碩的產業共創效益。

台大智活中心指出，台灣的半導體產業在全球科技革新中扮演要角，為儲備及銜接晶創台灣方案可能引爆的人才缺口，GenAI Stars「創意創客組」期能挖掘校園中未來的AI人才，鎖定高中職生、大專及社會人士，廣徵生成式AI應用好點子，鼓勵未來有志於AI領域的校園初心者，運用GenAI工具進行任何創意應用。更有多家頂尖企業如愛爾達、飛軒理、台灣企銀等響應出題，祭出企業專屬額外獎勵，力邀參賽者在7月6日、7月7日參與「全國線上黑客松競賽」挑戰解題，是青年學子觸及頂尖企業、培養關鍵職場力的最佳機會。

台大智活中心說明，競賽過程中將無償供應GenAI培力資源，包括GenAI基礎教學、工具運用課程及設計思考課程，強化對技術力與創新思維。「GenAI Stars百工百業應用選拔」的「創新創業組｣受理報名至5月15日截止，10月中上台簡報決審。「創意創客組｣報名截止日為6月30日，並於9月中公告獲獎名單。

活動網頁：https://genaistars.org.tw/。