台積遭偷襲指數下跌近百點 法人：季線具支撐，這二大類股拉回逢低買

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外資買超23.4億元 三大法人4/30合計買超台股32.66億元

台股今(30)日出現戲劇化走勢，台積電盤中重新站回800元之上，帶領大盤幾乎全場維持在紅盤上震盪整理，不料最後一盤豬羊變色，台積電尾盤遭狙擊，最後一盤賣單高達1.6萬張，摜壓台積電10元左右，股價由紅翻黑，下跌5元、收790元，也導致加權指數瞬間急殺由紅翻黑，終場下跌98.9點、以20396.6點作收，成交量為3576億元。盤面上受惠特斯拉股價飆漲，車用概念股表現強勢最為整齊，而近日強勢的營建族群則出現強弱分歧走勢。

三大法人今（30）日合計買超32.66億元，其中，外資買超23.4億元、投信買17.86億元、自營商（自行買賣＋避險部分）賣超8.6億元。

法人表示，從技術面來看，台股仍維持多頭格局，短線以5日線20200點左右為強弱分水嶺，季線19500點具強勁支撐；選股方面，類股輪動快速，半導體及AI概念股長線基本面無虞，拉回整理後可分批逢低加碼，操作上建議選股不選市。

（數位編輯）

台積電尾盤壓低 台股跌近百點失守20,400點

台股今天開高後整理，盤中指數多在20,500點之上狹幅震盪，尾盤電子、金融股出現賣壓，台積電壓低收黑，800元關卡得而復失，終場指數下跌98.92點，收在今天最低點20,396.6點，失守20,400點。

華爾街股市4大指數全部收漲，台股今天開高走低，早盤一度翻黑下跌約50點，隨後翻紅，在20,500點之上狹幅震盪，尾盤下殺，收在今天最低點。

台股終場指數收在20,396.6點，下跌98.92點，跌幅0.48%，成交值縮至新台幣3,575.85億元。

觀察盤面焦點，台積電盤中維持漲勢，站回800元大關，但尾盤賣壓出籠，終場下跌5元，收在790元，跌幅0.63%，鴻海尾盤也壓低，終場下跌1.58%，聯發科下跌逾2%。

市場擔憂運力供過於求，長榮、陽明今天收黑，下跌逾1%；重電族群華城、士電等震盪整理收黑，AI概念股以散熱族群走勢較強，奇鋐漲逾4%、高力收盤漲停。

（中央社）

月K驚險收小紅 外資本月提款1,495億元 投信連13買抗衡

五一勞動節休假日將至，加上市場等待美國聯準會利率決策，整體氛圍偏觀望。台股強勢收復所有均線後，周二（4/30）上攻力道明顯減弱，20500點附近狹幅震盪，尾盤賣壓湧現。權王台積電（2330）站不穩800元，加權指數下跌98.92點或0.48％，收在今日最低20396.6點，成交值萎縮至3575.85億元。4月變數多使得行情震盪，月K線驚險收紅，累計上漲102.15點或0.5％。

觀察籌碼面，外資3天共買超571億元，本月累計賣超1495.31億元，今年來累計賣超122.94億元；投信迄今連13買，自營商反手調節。

今日外資（不含外資自營商）買超23.3963億元，投信買超17.864億元，自營商賣超8.5954億元，三大法人買超32.66億元。

權值三王臉綠，台積電收盤前遭賣單摜壓，下跌5元至790元、跌幅0.63％；鴻海（2317）、聯發科（2454）分別下挫1.58％、2.27％。晶圓二哥聯電（2303）殖利率相對穩健，成為資金避風港，重返50元、小漲0.6％。

電動車大廠特斯拉利多勁揚15％，台系供應鏈沾光，高力（8996）、康普（4739）、怡利電（2497）、美琪瑪（4721）、定穎頭控（3715）鎖漲停，華孚（6235）、致伸（4915）大漲超過7~8％。營建短多熄火，宏璟（2527）打入跌停；AI多頭聚焦散熱，奇鋐（3017）漲逾4％。

群益馬拉松基金經理人陳沅易表示，綜觀台股面臨市場情緒不確定性及全球經濟環境變化，地緣政治風險尚可控，降息時程僅為遞延，台股近期主要驅動力為半導體及AI，長線基本面疑慮有限；市場主要為過熱及評價過高之修正，拉回整理後建議可分批逢低加碼，操作上建議選股不選市，產業發展趨勢及公司基本面仍是主導盤勢關鍵

（時報資訊）