夜鷹求偶深夜叫不停擾人清夢 農業局教人鳥共存訣竅

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適逢夜鷹求偶季節，每每深夜總會聽到「追、追」叫聲擾人，民眾連連抱怨影響睡眠。陳雅惠等多位民進黨議員30日要求農業局加強宣導正確因應方式，促人鳥共存；農業局長張敬昌提醒民眾，可以避免製造適合夜鷹棲息的環境，比如清除頂樓及露台雜草積土與雜物等，另夜鷹也怕光，可以設置燈光等避免夜鷹築巢。

台中市議會30日進行財政經濟業務質詢，陳雅惠、陳俞融、蕭隆澤、張芬郁、陳淑華等議員關心夜鷹啼叫擾民。陳雅惠說，國光路、南門路、忠明南路與明德街一帶住戶反映，深夜頻頻出現台灣夜鷹叫聲，因夜鷹白天多在睡覺、休息，入夜後才外出覓食，每天從天黑叫到清晨4、5點，叫聲頻繁且尖銳刺耳，讓人無法入眠。

陳雅惠、蕭隆澤說，夜鷹以昆蟲為主食，在飛行中利用靈活的身體捕捉飛蟲，是減少都市害蟲的好幫手，但每年2月至7月為夜鷹求偶、築巢及育雛的季節，多位民眾投訴近日除被地震震的心神不靈，又被夜鷹叫聲吵得無法入睡；保護動物是一致的立場，但希望農業局提供具體辦取得平衡點，促人鳥和平相處。

陳俞融指出，夜鶯於求偶及繁殖期間，常在夜間發出高達80分貝以上的鳴叫聲，而且大多會都市樓頂與無人陽台棲息，嚴重影響民眾夜間休息，她要求農業局不應只提醒民眾戴耳塞、裝氣密窗等被動解決方法，務必主動找到一種平衡夜鶯生存權利，及市民生活品質的解決之道。

張芬郁也提到，夜鷹「都市化」現象愈來愈嚴重，她要求農業局透過學校教育和里辦宣導，讓居民更認識夜鷹的生態，像是頂樓經常有人活動，夜鷹就不會來繁殖，讓牠們遷移到適合的棲息地點。另，八哥占據行道樹擾人且下「糞雨」情形也嚴重，請農業局透過疏枝等作為改變棲息地點。

張敬昌表示，夜鷹屬台灣原生鳥類，為國內普遍常見的留鳥，原本在溪床環境棲息繁殖，因人為影響被迫到都市地區的住家、公寓或大樓頂樓產卵育雛。建議民眾可以避免製造適合夜鷹棲息的環境，比如清除頂樓及露台雜草積土，以及拆除頂樓及露台支架與倒下竹竿及其他雜物等，另夜鷹也怕光，可以設置燈光等避免夜鷹築巢。