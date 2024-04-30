《半導體》世界先進Q2營運復甦 毛利率回升至25～27%

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【時報記者林資傑台北報導】晶圓代工廠世界先進(5347)今（30）日召開線上法說，隨著客戶需求復甦，預期2024年第二季晶圓出貨量將季增約17～19％、平均售價（ASP）季減2～4％、稼動率提升至64～66％，使毛利率回升至25～27％，並預計額外認列約占營收2～3％的長約收入。

世界先進表示，由於供應鏈淡季持續庫存調整、維持審慎保守下單，首季晶圓出貨量約46.9萬片，季減4.09％、年增13.29％。售價雖承受競爭壓力，但受惠產品組合優化而約略持平，毛利率則受惠認列較高的一次性長約收入而提升，整體表現均符合或略優於財測預期。

觀察首季製程別營收，客戶需求復甦使0.35微米季增2％、0.5微米則因需求降低而季減2％，0.25及0.18微米維持穩定。以應用觀察，客戶需求減緩使大尺寸面板驅動IC及其他類產品營收分別季減18％、6％，小尺寸面板驅動IC及電源管理IC則季增22%及11％。

展望第二季，隨著半導體客戶需求逐步復甦，在新台幣匯率32元假設下，世界先進預期第二季晶圓出貨量將季增約17～19％、平均售價（ASP）季減2～4％，毛利率將約介於25～27％。另外，經與客戶協商，預期將額外認列約占營收2～3％的長約收入。

世界先進總經理尉濟時指出，客戶需求在第二季需求逐步回溫，然工業用及車用半導體供應鏈等仍在進行庫存調整，目前公司訂單能見度為2～3個月，預期第二季稼動率將季增約10個百分點、提升至64～66％（mid-60%）。

產品組合方面，由於大尺寸面板驅動IC及電源管理IC客戶晶圓需求逐步回溫，世界先進預期第二季0.18微米製程營收占比將增加，應用則以大面板驅動IC及電源管理類產品營收占比將提升。