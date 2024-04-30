《電週邊》光寶科Q1每股盈餘1.04元 營收拚返逐季成長軌道

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【時報記者張漢綺台北報導】光寶科(2301)公布第1季財報，單季稅後盈餘為24億元，每股盈餘為1.04元；展望第2季，光寶科總經理邱森彬表示，三大事業部門的整體營運表現可望較第1季成長，在高價值事業帶動下，預期有機會推動營收回到逐季成長的軌道。

光寶科今天下午舉行法說會，光寶科第1季合併營收近288億元。在持續優化產品組合，同步導入AI賦能、數位化營運管理所產生的綜效，單季合併毛利率達20.3%，營業利益率為7.8%，分別年增1.5個百分點，其中營業費用來自研發的投入佔當季營收6%，持續聚焦雲端、光電、5G及新事業投入，第1季稅後盈餘為24億元，每股盈餘達1.04元。

值得一提的是，在AI伺服器電源及雲端運算產品規格提升的帶動下，光寶科第1季雲端電源營收年成長逾1成，光寶科表示，公司持續開發新一代的AI伺服器電源解決方案，其中5.5KW電源、33KW/power shelf (機櫃式電源)已陸續交貨。

展望第2季，邱森彬表示，三大事業部門的整體營運表現可望較第1季成長，主要成長動能來自高價值核心事業，包含雲端運算電源、光電半導體及IT相關高階電源、智慧輸入裝置等，出貨有望逐步回溫；在這些高價值事業的帶動下，預期有機會推動營收回到逐季成長的軌道。

邱森彬表示，面對市場和環境的挑戰與不確定性，光寶將持續多元布局，深入掌握客戶需求與市場動態，作為提升競爭優勢的核心策略，實現長期穩健的成長，希望未來3年(含今年)合併營收均可達到年成長兩位數目標。