《傳產》4月天災不斷 成屋買盤轉向

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【時報記者王逸芯台北報導】四月份走到尾聲，正式進入2024年第二季，住商機構統計旗下成交狀況後發現，全台交易量較三月減少7%，但比去年同期增加16.4%，區域表現上台南與新北表現較強，其餘表現較為疲軟。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，四月份除因有連續假期影響工作天數外，四月初的地震是影響買氣的重要原因，許多買方在安全考量下轉為觀望或是轉進預售，讓成屋交易稍嫌冷清。

各區表現上，北市月減15.8%，年增28.0%，新北市月增11.3%，年增11.5%；桃園市月減11.2%，年成長達18.7%，台中月減22.1%，年增4.7%，台南月增6.9%，年增26.8%，高雄月減8.5%，年增3.4%，雙北與台南表現較強，徐佳馨推估，全台震不停對屋齡較老的個案多少有所影響，此外，為新案與話題帶動成屋買盤，加上近期趨勢穩定向上，亦是交易量成長的重要因素。

不過，徐佳馨也提醒，因稅制與交易制度影響，預售屋與成屋均有閉鎖期，加上區域如果有重大利多，很容易發生「無案可賣」的狀況，若推算閉鎖期滿的第一波出售，恐怕得到2025年後才有機會。此外總價思維下，建商推出低總價預售案掀起買方搶進，吸引買方進駐，更讓成屋交易產生外熱裡冷的狀態，開發案源能力強弱成為業者存活與否的一大關鍵。

大家房屋企研室公關主任賴志昶指出，今年股市表現大好，讓資金流向不動產，不過央行對第二季升息語帶保留，加上下半年因適逢全球大選年，政經變數增加，但房地產市場儼然過熱，是否會逼央行出手？頗受外界矚目，不過近期不少買方誤踩第二屋或高總價貸款成數地雷，提醒要留意資金部位，避免出現違約或是貸款不足的狀況。