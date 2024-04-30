《半導體》世界先進：強震影響Q2毛利率1.5個百分點 新產能Q3提前到位

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【時報記者林資傑台北報導】晶圓代工廠世界先進(5347)今日召開線上法說，表示0403花蓮強震估影響第二季毛利率約1.5個百分點，約2％晶圓出貨將遞延至第三季。不過，公司預期下半年市況將持續溫和復甦，並因應客戶需求，晶圓五廠4千片新增月產能將自第四季提前至第三季到位。

世界先進總經理尉濟時表示，各晶圓廠逾8成生產在震後1天內便恢復正常，但為降低額外影響，以較謹慎態度嚴格檢視無塵室環境、設備、晶圓生產檢驗措施，確保出貨品質無虞，多數廠區在4天後恢復正常，僅晶圓二廠受損較大，於1周後恢復生產。

由於強震使黃光及爐管等高敏感生產設備更換、零配件及線上晶圓報廢，在考量保險理賠後，世界先進預估影響第二季毛利率約1.5個百分點。而晶圓報廢造成的出貨延遲，已立即通知受影響客戶並盡力彌補出貨量，但預期仍有約2％晶圓出貨會遞延至第三季完成。

產能方面，隨著工作天數增加，世界先進第二季月產能估約27.9萬片、季增約1％。為滿足客戶對電源管理產品需求，全年產能估約338.7萬片、年增約1％，較前次338.1萬片預期微增，主因晶圓五廠4千片新增月產能提前2個月到位、自10月提前於8月生產。

資本支出方面，世界先進持續嚴格管理產能擴充、進行成本控制，預估2024年資本支出約38億元、年減近5成，與前次法說相同，其中60％用於晶圓五廠月產能於第三季擴增至1.5萬片相關支出，其餘40％用於其他廠區例行維修及設備優化。

由於晶圓五廠4千片新產能提前開出，世界先進目前預估今年折舊費用為86.7億元、年增約10％，較前次85億元預期略增。第二季折舊金額微幅季增至約21.3億元。

對於下半年營運展望，世界先進董事長暨策略長方略表示，上半年消費電子庫存已調整至正常水位，全年需求可望恢復季節性常態，而工業用及車用半導體目前持續庫存調整，但已有些進展，期盼第二、三季能恢復正常水位，預期下半年應可維持溫和成長狀況。