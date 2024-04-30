前往主要內容
工商時報LOGO

台新銀刷卡繳稅 最高12期0利率、新戶獨享10％回饋

台新銀刷卡繳稅減輕負擔，最高分12期0利率低門檻，新戶獨享10％回饋。圖／台新銀行提供
台新銀刷卡繳稅減輕負擔，最高分12期0利率低門檻，新戶獨享10％回饋。圖／台新銀行提供

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

5月繳稅季即將到來，想靈活運用資金，不妨選擇信用卡繳納。刷台新信用卡繳納綜所稅及房屋稅，除免收手續費之外，滿額再享最高分12期0利率，小額繳稅滿1,000元，也可享分12、18期3.88％優惠利率。4月17日至5月17日止，新戶透過指定連結申辦台新信用卡，5月31日前任刷一筆綜所稅或房屋稅，且於6月30日前新增消費滿額，享最高10％現金回饋，每人回饋上限1,000元。

有房族繳房屋稅，則是首推街口聯名卡。台新銀表示，使用街口支付APP綁定街口聯名卡，週三繳「房屋稅」最高回饋2％街口幣（免登錄，不限量）；使用悠遊付APP綁定台新銀行信用卡，贈最高600元現金回饋券，加碼再抽繳稅金額等值之悠遊付回饋金，限量20名。

另，透過台新行動銀行APP刷台新信用卡繳「綜所稅」，享2％ LINE POINTS，上限100點，限量400名，再加抽稅單金額50％ LINE POINTS，上限5,000點，限量5名。至Richart Life APP領取指定優惠券，刷台新信用卡繳納「綜所稅或房屋稅」，再抽台新Point 1萬點（1點=1元，可折抵信用卡帳單，限量5名）。台新銀行持續提供多元支付方案，讓卡友擁有彈性的繳稅選擇。

台新銀行提醒，持卡人可先檢視信用卡額度並進行稅額試算，選擇一次付清者可先申請「臨時額度」調整，若要分期付款，則需「永久調額」，只須備妥相關財力證明，透過官網或是撥打客服專線即可申請。卡友繳完稅款後，若仍覺得付款壓力沉重，可再申請帳單分期，減輕負擔。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. Fed來鷹的？美股創20個月最糟 道瓊遭血洗 特斯拉又跌了

  2. 解密航運飆股DNA 貨櫃三雄還沒漲完 分析師首選「它」

  3. 喜迎520行情！15檔三率三升法人挺 這檔金融股超亮眼

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。