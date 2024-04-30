光寶科首季EPS 1.04元 資料中心解決方案可望明年挹注

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電源大廠光寶科30日舉行法說會，公布第1季合併營收288億元，季減16％；毛利率20.3％，營業利益率7.8％，各年增1.5個百分點，稅後淨利24億元，EPS 1.04元；光寶科指出，毛利率主要受惠高端產品比重提高，及導入AI賦能與數位化營運管理的綜效。

市場近年關注光寶科創新研發能力，以及資料中心相關解決方案，總經理邱森彬指出，光寶科的電源技術大家都不會懷疑，在資料中心也有4大關鍵優勢，以提供資料中心液冷解決方案。

其中包括精準可靠的MCU全數位主動控制、以電源負載量進行主動冷卻管理、整合電源、液冷、機構、軟體與系統管理的解決方案、全球製造與部屬能力。

針對公司3大核心事業，光寶科指出，雲端電源營收主要受惠AI伺服器電源、運算產品規格提升；資訊消費電子部門產品組合持續優化，高階電源、智慧輸入裝置出貨提升；光電半導體中車用、不可見光的高階應用持續提升，但仍受到消費市場修正影響。

在資料中心業務進展部分。機櫃式電源已經陸續交貨，將進一步整合集成磁性元件設計、散熱管理、數位化智慧控制等關鍵技術，開發8KW及更高功率密度和轉換效率的電源解決方案，因應次世代AI伺服器高算力與高能耗的需求。

邱森彬表示，預計第3季就會將新的資料中心相關解決方案，提交到北美客戶手中，明年可望挹注營收。

針對第2季表現，光寶科認為營運成長將優於首季，主要動能來自於高價值核心事業，包括雲端運算、光電半導體、高階IT電源與智慧輸入裝置等增長；再投入研發量能，預期會持續提升成長事業的附加價值及獲利率。