蔡慶龍｜太陽能電池升級 1台廠投資價值浮現

太陽能電池，是一種把太陽光通過光生伏打效應轉成電能的裝置，但因其並不有儲能功能，是屬於光電元件。而太陽能導電漿，是用在太陽能電池製作過程一種導電材料，主要分銀漿、鋁漿。銀漿是正面電極、鋁漿是背面電極，主要功能是曾加電池轉換效率，還有一種「銀鋁漿」被應用在太陽能電池背面，主要功能是模組串連導線。在太陽能電池成本架構，太陽能導電漿能夠佔到20%，絕對是關鍵零組件之一。而太陽能電池發電原理，是把p型跟n型半導體連接，吸收特定波長的光，彼此連接間形成一個光生載子而產生電流。如果是以p型板導體為基板就是p型太陽能電池，n型就是n型太陽能電池。

在太陽能領域中，TOPCon又稱為穿隧氧化鈍化接處太陽能電池，是以n型晶片為基板的太陽能電池，而n型晶片優勢很多，除了製作成本漸漸下降到跟p型晶片接近，且壽命更高，高溫的功率輸出衰減也都小於p型電池，為了提升電池效率，把技術路線從p型轉變為n型是技術變革帶來的成果，所以TOPCon太陽能電池有優異效率跟兼容性，持續受到市場關注。

台廠碩禾(3691)，身為全球前五大太陽能電池漿料供應商，近期主要受惠太陽能電池主流技術，全面轉入到TOPCon帶動太陽能漿料出貨成長，重點是第一段已經提到，早期太陽能多晶產品，只需要太陽能電池正面印銀漿，現在正反面都要印，估計市場需求至少是二倍起跳，而碩禾(3691)新一代LECO銀漿，可以讓轉換效率提升一共達到26.2%，在技術上的演進，也可望打進美國市場，都是今年營收成長重點，當然有投資價值，今天可以進場。