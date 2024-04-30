企業校園徵才 朝陽科大畢業生搶手

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

為促進應屆畢業生及早掌握職場先機，增加就業媒合機會，朝陽科技大學於今(30)日舉辦「2024企業說明會暨校園徵才—職場薪時代、扶植青創讚」活動，邀請包括星宇航空、台灣世曦、漢來美食、涵碧樓大飯店、公部門等129家優質企業及上市上櫃公司參與，共釋出上萬職缺，涵蓋航空業、科技及資訊、營造、服務、製造、金融保險、觀光休閒、餐飲飯店等產業，並結合校內青年創業團隊設攤，吸引大批學子熱情參與。

朝陽科大校長鄭道明致詞時表示，由於致力人才永續，朝陽科大榮登2024 QS世界大學排名，為私立科大唯一進榜，並在「學生就業表現」及「雇主評價」指標中表現傑出，深獲業界肯定。以航空學院為例，在強化學子的職場競爭力方面，朝陽科大航空機械系採學位結合證照課程模式，讓學子能在畢業前取得交通部民航局CAA B1.1航空維修工程師證照，畢業生炙手可熱，尚未畢業即有航空產業來預訂；而看中朝陽科大航機系近2年內可養成150名畢業生，星宇航空今年也特別在校園徵才現場安排企業面試，搶先爭取優秀航空維修人才投入職場。

多年蟬聯企業最愛的朝陽畢業生，除了專業能力受到雇主肯定外，在職場團隊合作、人際關係、主動學習及工作態度上，均獲得相當高的評價，朝陽科大助理副校長兼校友服務暨職涯發展處處長許世宗表示，為了讓學子提早規劃生涯及強化職場知能，朝陽科大除了舉辦大型校園徵才活動及企業說明會之外，亦特別規劃多元職能培力計畫，幫助準社會新鮮人了解就業巿場的最新趨勢及求職技巧，提升就業媒合機會，大受好評。

今年朝陽校園徵才活動，除了邀請國軍中區人才招募中心及原住民委員會之外，並邀請勞動部勞動力發展署中彰投分署、臺中市政府就業服務處等公部門設置活動攤位，提供求職就業諮詢服務。此外，包括大光長榮機械股份有限公司、臺灣永光化學工業股份有限公司、凱基期貨股份有限公司、欽成營造股份有限公司等14家廠商更特別提供身心受限學生相關職缺，為營造無歧視的友善職場環境而努力，備受肯定。