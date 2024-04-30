中光電第一季每股純益0.37元

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中光電（5371）第一季合併營收91.2億元，受到傳統淡季與工作天數減少等因素影響，季減7.8％、年減4.7％。由於稼動率下降及產品組合變化，毛利率減至17.6％，營業淨損為0.28億元，稅後純益則約1.43億元，季減45％、年減43％，基本每股純益為0.37元。

節能產品第一季合併營收約41.28億元，受到淡季影響較第四季減少7％，相較去年同期則減少1％；出貨量約759萬片，季增1％並較去年同期成長8.5％。針對第二季營運，總經理林惠姿表示，NB機種將逐漸恢復成長動能，TV新機種則預計於5月量產，但仍需觀察面板漲價對市場需求的影響，因此預估節能產品第二季整體出貨量將較第一季微幅成長。展望未來營運發展，林惠姿指出，越南廠TV及Monitor LCM生意將陸續量產，NB機種因AI PC及Win11可望帶動下半年之換機潮，加上OLED 平板新訂單之挹注下，各主要產品線下半年營運將優於上半年，全年節能產品的整體出貨量將維持成長1到2成以上之預期。林惠姿進一步說明未來策略，將根據節能顯示器市場的趨勢持續開發觸控模組、機構設計、電子解決方案等組合平台，以靈活的生意模式，為客戶提供完整且多元整合的客製化顯示器解決方案。

影像產品第一季合併營收約33.53億元，季增1％並較去年同期成長7％；出貨量則約22.4萬台，與去年第四季相當但較去年同期減少5％。針對第二季營運，林惠姿表示，由於通膨、經濟活動低迷以及歐洲持續的衝突，客戶對銷售預期相對保守，因此預期影像產品第二季整體出貨量將小幅成長。但隨著新平台與新產品陸續量產，下半年各應用別產品線出貨全面成長帶動下，全年整體出貨量仍將維持兩成以上成長之預期。展望未來營運發展，影像產品將整合先進AI／智能技術，以加強智能應用與不同場域之間的緊密連結，並深化與挖掘特定場域和車用投影顯示應用機會，以布局下一波成長動能。針對市場持續成長的微投影產品，將提供各種客製化的光機或整機服務。今年亦將開發完成全新全球最小單色AR標準光機，以擴大客戶應用領域。