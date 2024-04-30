「聯合众人力量，成就大眾事業」 聯众保經今日盛大開幕！

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

聯众保險經紀人今（30）日盛大開幕，由董事長王俊森率領菁英團隊，將提供民眾全方位財務規劃。2024年以來，聯众保經已陸續擴點高雄、台中、台南、台北、新北、花蓮等，共六個營業據點，並積極展望開拓，持續壯大服務版圖！

聯众保經於高雄總公司舉行隆重的開幕酒會，包括集團執行長毛以孝帶領集團高管、友邦人壽總經理侯文成、臺銀人壽副總經理林鍚榮、全球人壽經代部副總吳雅雯、遠雄人壽經代部副總何京玲，以及各大保險公司代表，皆到場見證此盛會。

聯众保經董事長王俊森提到：「秉持『以人為本』之核心理念，堅守成就『良善』、『承諾』之企業文化，建構出聯众企業價值。」熱忱的行政支援與優化平台資源挹注，賦能業務夥伴的專業能力與服務價值，使業務守護千家萬眷的同時，聯众堅毅成為夥伴信實的靠山，創造客戶、夥伴與公司三贏的正向循環。

聯众保經偕手保險資歷超過二百年之核心經營團隊，歷經金融保險產業更迭，深諳趨勢脈動、從業人員需要、客戶需求整合，致力打造適性之創業平台。四大事業線環繞內部創業、專家執業、經代整合、城鄉計劃；差異化教育訓練提升適性本質學能；深化扎根風險保障、財富傳承之財務整合並保戶服務，邁向業務夥伴菁英化發展，致力企業永續及良善社會價值。

「聯合众人力量，成就大眾事業」展望未來，聯众保經號召各領域傑出人才、培育頂尖業務團隊，以熱忱服務創造無限價值的人本理念群起並進，打造幸福搖籃、共撰聯众輝煌新篇章。