工資通膨續降溫 中租基金平台：股市拉回即買點

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近期由於通膨降溫的進程跌宕，市場的降息預期經歷數次轉變，造成市場波動加大。中租基金平台總經理蘇皓毅表示，股市的多頭格局沒有改變，近期逢拉回都是良好的入場時點。

蘇皓毅指出，由於過去幾年美國移入大量移民，有助於降低中低端就業市場的需求，這將使工資通膨持續降溫，二次通膨發生的機率不大。儘管美國經濟動能充滿韌性，但聯準會確實存在降息動機。原因一在於美國債券體量過去數年大幅擴增，在高利率環境下，財政部發新債、還舊債的再融資成本飆高，形成財政負擔。原因二是NFIB（小企業樂觀指數）3月份降至2012年12月以來新低，顯示高利率環境已對中小企業帶來壓力。

另因今年適逢美國大選年，蘇皓毅說，監管單位亦會傾向推動更多對股市有利的政策。然在地緣政治風險方面，投資人應持續留意其變化，但不需過於擔憂。目前伊朗及以色列的軍事行動都相對克制，中東地緣政治問題後續應不至於進一步擴大。地緣政治風險與聯準會態度的轉變使得美元指數維持強勢，也導致投資人擔憂1995-2000年期間頻繁發生的債務危機重現。然而亞洲國家目前財務健全度與匯率彈性已不可同日而語，尤其匯率競貶潮集中在東北亞諸國，因此，發生地區型金融風暴的機率不大。

儘管市場近期對降息時間點的預期不斷延後，但美國利率已於2023年見頂、貨幣政策即將轉向一事並無改變，建議投資人應把握市場波動擇機進場。除了看好引領AI發展的美國大型成長股，亦可留意受惠AI供應鏈帶動的台股、日股及印度股市，由於市場短期波動較大，定期定額或母子基金投資法是較為穩健的選擇。