《光電股》業外收益支撐 TPK-KY首季每股盈餘0.29元

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【時報記者莊丙農台北報導】TPK-KY宸鴻(3673)公布第1季財報，單季雖然本業虧損1.4億元，但由於有利息、匯率及政府補助等收入，歸屬於母公司稅後淨利為1.2億元，是近6季來新高，每股盈餘為0.29元。

總計第1季營收為153.3億元，季減16.0％，主要季節性因素影響，平板電腦及筆電等產品營收皆下滑；此外．因智慧型手機產品已進入產品周期尾聲，加上公司出售車載事業持股，自2024年起車載事業營收已不計入公司合併報表，與去年同期相比營收減少11.5％。第1季營業毛利為新台幣6.5億元，較去年同期下降6.0％，也較前季減少24.8％；受到營運規模縮減影響，毛利率由上季4.7％降為4.2％。

在產品組合方面，小尺寸產品（7吋以下）營收較2023年第4季成長18.5％，主要受惠於電子書產品出貨成長；平板電腦（7-11吋）、大尺寸平板電腦及筆電產品（11-16吋）因淡季需求低靡，本季營收分別較上季減少33.0％及2.1％；16吋以上產品營收較2023年第4季減少26.2％，主要係自本季起移除車載事業營收所致。

在銷貨成本方面，第1季原料成本為125.2億元，佔營收比重為81.7％，比重略低於上季82.4％；本季人工成本為11.4億元略低於前季11.9億元，佔營收比重由前季6.5％增加為7.4％；折舊攤銷費用為7.3億元，佔營收比重由上季4.2％增加為4.7％。因產能利用率下降，第1季營業費用率由2023年第4季4.8％增加為5.2％，營業淨損1.4億元。

第1季淨利息收入1.7億元，並認列外匯收益0.33億元，主要公司積極透過無風險利匯率操作管理。此外，認列策略性投資收入約0.1億元，其他業外收入包含政府補助及租金收入等，合計約0.64億元，歸屬於母公司稅後淨利1.2億元，每股稅後淨利0.29元。