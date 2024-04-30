《國際經濟》IMF上修亞洲成長預測 台灣居這類榜首

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】國際貨幣基金（IMF）周二上修2024年亞洲經濟成長預測，在這份最新的報告中，IMF仍然看好印度經濟成長前景，並建議中國採取更多激勵措施。

IMF預估今年亞洲經濟成長4.5%，較6個月前的預測調升0.3個百分點。2025年亞洲成長預測則維持不變，仍為4.3%。

IMF日前已經先將印度和中國今年GDP成長預測分別上修至6.8%和4.6%。

此外，IMF將台灣今年GDP成長預測上修至3.1%，在亞洲已開發經濟體中排名第一，但與此同時，IMF也將台灣明年GDP成長預測下修0.1個百分點，至2.7%。

該國際組織亞太區主任Krishna Srinivasan在報告中指出，2024年亞太區的經濟前景好轉，隨著通膨壓力持續消散，現在我們預期該地區經濟放緩力道將小於先前預期。雖然需求成長強勁，但貨幣緊縮、大宗商品價格下跌以及供應斷鏈問題持續緩解，有利於亞洲地區的通膨回落。

國際貨幣基金組織表示，上修亞洲成長預測是反映中國的經濟成長預測獲得調升，該國的激勵政策將給經濟帶來提振。

IMF在報告中稱印度是「世界上成長最快速的主要經濟體」，而其公共投資仍是重要的成長引擎。

印度全年國內生產毛額（GDP）達3.7兆美元，目前是全球第五大經濟體，且可望在2027年以5兆美元GDP晉升為全球第三大經濟體。

IMF表示，亞洲經濟面臨的最大風險是中國房地產業陷入長期修正，這將導致該國需求減弱，並增加其經濟陷入長期通縮的可能性，而透過「直接貿易外溢效應」對其他經濟體造成衝擊的可能性也將隨之升高，Srinivasan表示，這意味著中國的政策應對，對於其自身和整個區域都很重要。