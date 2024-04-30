《半導體》力成Q1獲利年增逾5成 EPS達2.32元符合預期

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【時報記者葉時安台北報導】力成(6239)周二召開法說會，力成第一季獲利季比大減5成以上，主要受到去年第四季蘇州股權處分利益墊高，單季獲利仍年增約5成，單季EPS達2.32元，今年第一季營收、獲利均符合預期。力成表示，公司挺過2023年半導體的大衰退，也準備好迎接未來的挑戰及機會。

力成董事長蔡篤恭開場表示，三年多前卸下執行長的職務，專注於集團資源的整合、團結合作，中高階主管的培養、傳承，以及高新技術的研究、發展。力成挺過2023年半導體的大衰退，也準備好迎接未來的挑戰及機會，今年第一季表現誠如期待的，繳出一個不錯的成績單，公司先前積極投入先進技術，如今已見相關需求提升，公司也準備好接受機會和挑戰，希望力成未來能愈來愈好。

力成今年第一季財報，營業收入淨額183.29億元，季減3.7%、年增16.4%，營收季減主要受到DRAM減少、邏輯仍增加。單季營業毛利32.07億元，毛利率17.5%，季減3個百分點、年增1.4個百分點；營業淨利20.45億元，營益率11.2%，季減2.4個百分點、年增0.3個百分點；本期淨利21.07億元，季減51.6%、年增47.9%，淨利率11.5%；淨利歸屬母公司業主17.37億元，季減56.2%、年增54.1%；每股盈餘2.32元，雖然較去年第四季的5.31元下滑，仍較去年同期的1.51元成長。

力成表示，今年第一季毛利因產能利用率而季比下滑，而獲利受到2023年第四季出售PTI-Suz(蘇州) 70%股權，處分利益約新台幣為26億元，提升每股為新台幣3.5元，使得去年第四季墊高。力成今年第一季營收、毛利率及每股盈餘呈現年成長態勢，營收獲利符合預期。

力成第一季營業額依服務類別比率，Packaging占68%、SiP/Module占11%、Testing占21%。單季合併營業額依產品類別比率，Logic邏輯占37%、SiP/Module占11%、NAND占28%、DRAM占24%。

力成第一季DRAM方面，標準型記憶體(Commodity)貢獻穩定的營收，單季營收年增高個位數成長；行動記憶體(Mobile)受訂單加溫下，季營收年增呈雙位數，優於預期；車用記憶體(Automotive)受到市場需求下，營收亦持續成長。

NAND FLASH方面，受惠AI等需求，第二季成長可望擴大。第一季來看，零組件(Component)SSD需求帶動下，使得營收成長；固態硬碟(SSD)也受到急單貢獻，營收優於預期。

LOGIC方面，超豐在客戶訂單加持下，季營收年增雙位數成長；力成新產品持續導入量產，營收也續增；Tera Probe/TeraPower產品需求同樣正向。