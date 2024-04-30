禮盒融合貓抓板 永豐餘工紙生物碳包材作品獲iF設計獎

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永豐餘（1907）旗下子公司永豐餘工業用紙宣布，其「艾卡特貓抓板禮盒」和「柚遇見你」兩項包裝設計作品，獲世界四大設計獎之一的德國「iF設計獎」（iF Design Award）包裝類設計獎，包材融合綠色固碳與貓抓板等用途的新奇實用設計，使作品自七十多國、逾萬件參賽作品中脫穎而出。

永豐餘表示，此次參賽永豐餘工紙邀請萬能科技大學商業設計系唐祥程教授共同合作，以SDGs目標第12項「促進綠色經濟，確保永續消費生產模式」的設計理念，作品獲評審青睞，也顯示公司在包裝結構設計、平面藝術設計上的深厚實力，提供客製且差異化綠色包裝設計（Green Packaging）服務。

永豐餘指出，設計包裝應該利用植物纖維為生物碳（Biogenic Carbon）的碳儲存載體的特性，把設計溶入綠色包裝裡，成為產品碳足跡的減項。「艾卡特貓抓板禮盒」採可回收且可生物降解的材料製造，利用瓦楞紙板的材料張力進行組裝應用，不須另外使用黏合劑，並使用植物性墨水進行環保列印，讓禮盒除了具備包裝功能，還能搖身一變成為貓咪安全玩樂的貓抓板。

「柚遇見你」禮盒靈感源自中秋節典故，採用黑、白、金三種基色，將廣寒宮的外型與中秋玉兔神話故事融為一體，不僅可用來盛裝中秋佳節好禮，同時也能當作光線柔和的燈具。

永豐餘工紙自行估算，「艾卡特貓抓板禮盒」每件生物碳儲存量2.88公斤二氧化碳當量，排碳0.26公斤二氧化碳當量，含綠色碳（Green Carbon）2.62公斤二氧化碳當量；「柚遇見你」每件生物碳儲存量0.88公斤二氧化碳當量，排碳0.02公斤二氧化碳當量，含綠色碳0.86公斤二氧化碳當量，反映出纖維的生物碳固碳效益。