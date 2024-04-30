《通網股》台灣大用科技助攻 打造5G智慧軌道應用整合平台

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者王逸芯台北報導】台灣大(3045)積極推動5G智慧交通升級，獲交通部計畫補助，與高雄市政府捷運局、高雄捷運股份有限公司共同合力推出「5G Smart Train FRMCS計畫」(Future Railway Mobile Communication System, FRMCS；未來鐵道行動通訊系統)，於高雄輕軌觀光人潮最多的五站點C10光榮碼頭至C14哈瑪星。

透過5G SA專網，達到5G高效、高頻、即時、高資安與專屬性的優點，將軌道通訊、資料、應用進行整合，重新定義軌道通訊模組與功能，打造全台第一個5G智慧軌道應用整合平台，導入MCPTT(Mission Critical Push To Talk)、5G AIoT、AR五大科技應用，包含5G TaaS (Transportation as a Service) 交通整合應用平台、AI行車軌道事前偵測與即時告警服務、月台AI人流環境偵測與管理服務、票卡收費逃漏檢測與辨識服務、AR旅客體感互動與城市觀光導覽服務，提高旅客安全，帶動周邊觀光價值，科技賦能輕軌交通智慧升級。未來更有機會將此成功案例導入全台軌道產業及輸出至國外，能所不能拓展國際市場商機。

台灣大總經理林之晨表示，現階段軌道生態有五大關鍵決勝點，包含：需要更完整應用平台、解決有線光纖頻寬容量不足、防範交通事故、智慧化查票機制降低人力成本，以及提升觀光互動。台灣大以Telco+Tech策略無縫整合基礎層與應用層，與5G生態系夥伴推出創新應用，本次在高雄輕軌導入5G專網，打造全台首例5G整合軌道無線通訊，不僅減少網路延遲，還加入雲端備援，並透過AI提升行車安全性與營運效率，同時以AR技術優化城市觀光導覽品質。未來更期待將高雄輕軌打造成完整5G智慧軌道體驗。

台灣大5G專網推動高雄輕軌通訊創新升級，在高雄輕軌導入5G AIoT、AR五大科技應用，打造「5G TaaS 交通整合應用平台」，改善既有軌道業通訊技術困境，能透過5G專網手機進行個別、群組通話、文字與影音圖檔傳輸，提升高雄輕軌軌道服務品質；「軌道應用AI模型與大數據資料庫雲平台」將AI技術和軌道交通安全辨識高度融合，以AI自動預警與資料分析研判後5G即時傳出，辨識精準度預期達90%。

「AI行車軌道與月台環境管理服務」結合輕軌車頭光達、CCTV等設備，搭配AI運算，將AI技術和軌道交通安全辨識高度融合，透過5G高速傳輸即時偵測軌道與月台異常狀況，將軌道異常事件即時於智慧互動式顯示屏幕告警駕駛員，解決傳統單依靠駕駛員高度集中精神作防禦駕駛，未來預期辨識精準度達90%；月台異常資訊亦可同步顯示行控中心，行控中心可遠端發送資訊或語音提示駕駛員或月台保全處理，有效提升軌道安全性。