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嶺東科大徵才博覽會 產學就業實習助學生最後一哩路

  • 工商時報 陳嫣蔚
「2024嶺東金鷹 就業即讚」大合照。圖／嶺東科大提供
「2024嶺東金鷹 就業即讚」大合照。圖／嶺東科大提供

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深耕台中南屯一甲子的嶺東科技大學4月30日舉辦「2024嶺東金鷹 就業即讚」中區聯合就業徵才博覽會，邀請包括王座國際餐飲、星巴克、王品餐飲、涵碧樓、晶華國際酒店、雲品國際酒店、家樂福、網銀國際、健豪印刷、隆中網絡、宏全國際等48家優質企業參與，涵蓋科技製造、金融保險、媒體設計、休閒民生與時尚美容等產業別，其中有多家為上市上櫃公司，共釋出超過2千多個職缺，提供畢業生多元的就業選擇，落實畢業即就業目標。

嶺東科大與32家企業簽署產學合作意向書。圖／嶺東科大提供
嶺東科大與32家企業簽署產學合作意向書。圖／嶺東科大提供

嶺東科大一直以來全力符應畢業生就業求職需求，更積極對接產業界，將業界專業師資與企業職場資源，融入至各系所的專業課程，強化學生軟實力，培育跨領域專業人才，舉凡112學年落實與產業課程共構及協同教學、推動與產業課程共構之創新教學課程199門、執行教育部「智慧製造科技產學專班」及「時尚整體造型美髮產業專班」、獲教育部產業學院計畫6件計畫案、企業共同培育跨校式人才培育3專班，以及科學園區人才培育計畫等，都具備引導學生實務實作及解決問題之能力。

承辦此次徵才博覽會的產學合作處處長昝大偉表示，產學處成立的一項重要里程碑便是就好業，因此各系自去年實習開始，便已鏈結各系專業核心能力，並且為讓學校與企業深化合作，此次有32家企業簽署產學合作意向書(MOU)，未來將深耕於各項產學合作人才培育等計畫、引進業界專業師資、企業職場等資源、學生工作崗位訓練實習及求職就業等，強化青年軟實力，共同協助學生完成從學校到職場的最後一哩路。

嶺東科大就業徵才博覽會有48家優質企業參與。圖／嶺東科大提供
嶺東科大就業徵才博覽會有48家優質企業參與。圖／嶺東科大提供

嶺東科大校長陳仁龍指出，學校近年來為提升學生到所學相關企業就業，減少青年失業率或流動率高的問題，特別成立各學院產學研中心，除與多家優質品牌企業合作長期培育人才方案，共推國內與僑外生之「產學攜手合作計畫」專班外，更透過「產業學院計畫」、「就業學程計畫」及「跨校式產學合作人才培育計畫」等多項方案，進行企業客製所需專才。未來學校仍秉持與產業共進發展、共創未來人才的精神，培養學生跨域多元專業，達成學生畢業即就業，以促進產學共榮為目標。

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