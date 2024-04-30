竹科廠商擔心缺水電 楊文科建議郭智輝興建「寶三水庫」

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

準經濟部長郭智輝將在5月20日就任，關心科技產發展，日前透過縣長楊文科安排邀請台積電等竹科廠商代表交流，廠商反應缺土地，更擔憂缺水缺電。楊文科懇請郭上任後協助推進台知園區及竹科三期，解決產業用地不足問題，並建議興建「寶三」水庫，增加竹科水資源的供應，郭智輝承諾會盡所能協助解決相關產業問題。 據與會人士透露，楊文科向郭智輝反應，新竹科技產業面臨的最大挑戰是用地不足，政府協助台積電徵收寶山一、二期，解決台積電擴廠問題，但竹科許多廠商都有迫切用地需求，新竹縣推動台知園區及竹科三期，要協助解決產業用地不足問題，但過去政府並不重視，導致進度緩慢，內政部都委會專案小組最近對竹科三期相關議題已有共識，但台知園區仍卡關。

楊文科說明這兩個都市計畫可提供產業用地，也規畫住宅、商業用地、公園綠地、學校等公設，可滿足廠商擴廠，滿足科技人才就業與居住需求，希望郭部長上任後能給協助推進以早日過關。

據了解，與會的台積電等多家科技廠商代表，反應最擔心缺水缺電問題，預估未來竹科水電用量會成長4到6倍，如何維持穩定供電及能否買到綠電是很大挑戰，有與會者建議參考歐美國家已將核電視為綠能，發展小型核電廠「以核養綠」。

每逢旱季缺水，寶山和寶二水庫缺水，竹科廠商都有雇水車買水的痛苦經驗，2021全台大乾旱的缺水危機記憶猶新，雖然經濟部水利署辦理石門水庫至新竹聯通管工程，但未來石門水庫像今年一樣發生缺水，將很難支援竹科用水。

楊文科指之前曾建議興建「寶三」水庫，但被水利署打回票，希望郭智輝就任經濟部長後，能做具體規畫及興建，讓寶山有3座水庫，有足夠的水資源供應竹科。

與會人士轉述，郭智輝感謝楊縣長安排此次交流，讓他有機會聽取業界的期盼，賴清德總統希望就任後百日就做出成績，業界提出的問題或有具體解決方法，他會竭盡所能協助解決。