畢業季將至校園就博會6校接連登場 釋出逾8000個職缺

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即將邁入畢業季，新北市就業服務處於4月至5月間，接連辦理6場校園就業博覽會，首場校園就業博覽會今（30）日在致理科技大學登場，邀請45家知名廠商設攤，釋出超過2200個工作機會，活動現場人潮絡繹不絕，知名餐飲企業鼎泰豐提供優渥薪資條件，吸引許多學生報名參加面試。

致理科大校園今早大批學生，致理校長陳珠龍及勞工局長陳瑞嘉敲鑼揭開序幕，陳珠龍致詞時提及，致理推廣畢業生幸福就業有三大指標，第一指標為「在地就業」，將優秀的人才留在新北；第二指標為｢專業就業｣，能學以致用、高就業契合度；第三指標為「優薪就業」，學校培養的是專業人才，從致理畢業的學生，與全國大學商業及管理學科的畢業生平均薪資相比高出約有1成。

陳瑞嘉表示，現今就業市場競爭激烈，學生們應掌握市場脈動，提早為職涯準備，新北市推出青年全方位就業計畫，輔導青年學子就業，希望即將畢業的學生們可好好運用。

陳瑞嘉特別提醒青年們求職防騙教戰守則，切記「三要七不」原則，而透過校園徵才活動讓同學們可直接瞭解就業市場，從中得到經驗，協助青年更快找到理想工作。

勞工局說明，除本場活動外，後續於5月2日在宏國德霖科技大學、5月8日在真理大學、5月9日在東南科技大學、5月16日在亞東科技大學及5月21日在台灣藝術大學等皆有舉辦校園徵才活動。邀請全球傳動、南岩半導體、永豐商銀、元大期貨、鼎泰豐、築間餐飲、添好運、凱撒飯店、遠東集團等186家知名企業參與，提供逾8千個職缺。

勞工局補充，因應市場內需擴大，廠商積極向社會新鮮人招手，整體職缺以旅宿餐飲業、零售量販業及一般服務業為大宗，薪資最高上看53K。同時搭配各校科系及辦學特色，邀請相關領域企業參與徵才活動，力求學以致用。另有部分企業釋出實習職缺，提供在校生及有彈性工作時間需求的同學們更多選擇。