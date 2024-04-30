《國際產業》Samba和Gazelle助攻 愛迪達Q1銷售走強

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】體育用品製造商愛迪達(Adidas)週二指出，歐洲和中國的銷售增長，協助第一季業績走強，但是由於零售商庫存仍高，北美市場表現不佳。

第一季銷售為54.6億歐元，年增3.5%，除了北美，所有地區都有成長。「更健康」的庫存水準和更低的採購成本，協助毛利率改善6.4個百分點，為51.2%。營業利益則上升到3.36億歐元。

自從與嘻哈歌手Ye分手，結束了高利潤的Yeezy鞋系列產品，並導致2023年出現虧損，愛迪達一直試圖扭轉虧損。而最近Samba和Gazelle鞋受到歡迎，提振了愛迪達的銷售成績。

執行長Bjorn Gulden說，第一季「生活風格」業務拉動了銷售，而Samba等terrace系列鞋的需求仍在成長。鞋類營收較上一季增長13%。

AllianceBernstein投資經理Marcus Morris-Eyton說，愛迪達已經從沒有人願意接觸的品牌，變成一個擁有正面動能的品牌。

與其它零售商一樣，阿迪達斯在美國一直在努力解決庫存過剩的問題，並透過降價，希望將產品從貨架上移走。

第一季愛迪達在第二大市場北美的營收為年減4%，降至11.2億歐元(約合12億美元)，但較2023年第四季的逾20%的年減幅度有所改善。

第一季在歐洲的銷售成長了14%，在中國增長了8%。成為推動業績的最大助力。

Morris-Eyton說，愛迪達已經成功減少了折扣，且terrace系列鞋就是一種高毛利產品。