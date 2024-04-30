第十屆公司治理評鑑出爐 上櫃四新秀首入列前5％

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第十屆公司治理評鑑之評核工作業已完成，在櫃買市場方面，本屆公司治理評鑑前5％之上櫃公司共38家，穩懋、中美晶、世界、中光電、元大期貨等八家已連續十屆蟬聯前5％，為公司治理績優生；另若與2022年對照，本屆上櫃共七家公司為新進榜，其中更有揚秦、台燿、新漢、大國鋼四家以新秀之姿「首次進榜」，吸引市場目光。

為持續提升我國公司治理水平，櫃買中心與臺灣證券交易所持續辦理公司治理評鑑，第十屆評鑑結果已於4月30日出爐，本次有754家上櫃公司接受評鑑，本屆排名與第九屆相較，上櫃公司前20％之名單中共計有29家公司新進榜，前5％之38家公司中則有七家公司新進榜，且其中四家公司為首次進榜，顯見上櫃公司對於公司治理評鑑之重視，並競相致力精進公司治理。

根據第十屆公司治理評鑑結果，本次共有大學光、緯軟、寶雅、系統電等高達38家上櫃公司評鑑結果列為前5％，當中在上櫃市值排名前十大者，就有環球晶、元太、M31、穩懋、世界、中美晶六檔，且有包括穩懋、新鼎、世界、中光電、中美晶、元大期貨、頎邦、崑鼎投控8檔連續十屆入列前5％，電子業占比逾六成。

而在本屆進入前5％之上櫃公司中，若與前屆相比，共有揚秦、精材、神準、太醫、台燿、新漢、大國鋼七家為新進榜，其中揚秦、台燿、新漢、大國鋼四檔為首次入榜「潛力新秀」，電子、傳產各半，寫下公司治理重要里程碑。

櫃買中心表示，公司治理評鑑實施至今已第十年，已達成包含股東常會採逐案票決、採行電子投票及全面設置審計委員會等項目。櫃買中心更持續引導企業精進各項公司治理措施，近年上櫃公司在2月底前公布年度財務報告、提供股東會各項英文資訊及編製永續報告書等項目，達成家數皆逐年成長，顯示公司治理評鑑制度對我國資本市場公司治理水準提升功不可沒。

近年全球環境及氣候變遷衝擊日增，企業永續意識大興，櫃買中心配合金融監督管理委員會發布之「永續發展路徑圖」及「永續發展行動方案」，持續透過公司治理評鑑推動相關政策，如推動獨立董事任期不得逾3屆、薪酬合理化、提升上櫃公司獨立董事席次與女性董事比例等，協助企業接軌國際發展趨勢。