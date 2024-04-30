報稅囉！刷星展卡享回饋金 再抽iPhone 15

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

5月綜所稅繳稅季即將開跑，星展銀行（台灣）推出多元刷卡繳稅優惠方案，持星展銀行（台灣）信用卡透過網路或電話語音繳納112年度綜合所得稅，不僅享免手續費優惠，活動期間於星展Card＋信用卡數位服務完成登錄，還可另享最優0.5％刷卡金回饋（回饋限前8,000名，以繳稅授權成功交易為優先順序，上限新台幣1,500元）或最高12期分期0％利率，再加碼抽iPhone 15，讓客戶靈活運用資金、繳稅更輕鬆。

自5月1日起至6月3日止，刷星展銀行（台灣）信用卡繳納綜所稅，並於活動期間內於星展Card＋信用卡數位服務完成登錄，即可享滿額刷卡金回饋或是輕鬆分期0％利率優惠方案二選一：繳交綜所稅單筆滿新台幣3萬元以上可享0.5％刷卡金回饋，最高可獲得新台幣1,500元刷卡金（登錄不限名額，回饋限前8,000名，以繳稅授權成功交易先後判斷優先順序）；單筆繳綜所稅金額達新台幣10萬元、30萬元或50萬元以上，可分別享有３期、6期及12期分期0％利率優惠（登錄不限名額）。

同時，即日起至5月31日止，持星展銀行（台灣）信用卡不限金額任刷一筆一般消費含繳稅，並完成活動登錄，加碼享iPhone 15 抽獎機會，活動期間天天抽1名。刷越多筆，抽獎機會越多

此外， 星展銀行（台灣）特別推出數位帳戶新戶持卡繳稅回饋活動，於活動期間內首次開立星禧數位帳戶並綁定信用卡自動轉帳付款，使用任一張星展信用卡繳稅（包含綜所稅、房屋稅、牌照稅），即享該筆繳稅金額現金回饋10％優惠（回饋上限新台幣100元，名額限5,000名）。

•星展銀行（台灣）信用卡繳稅優惠詳情：

https://www.dbs.com.tw/personal-zh/cards/offers/2024tax/index.html

•星展銀行（台灣）信用卡繳稅抽iPhone 15活動詳情：

https://www.dbs.com.tw/personal-zh/cards/offers/recommendation/2024q1/index.html

•星展銀行（台灣）數位帳戶開戶活動詳情：

https://www.dbs.com.tw/personal-zh/EA/site1/index.html