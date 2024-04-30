台積最先進製程將落腳 中科特區置產潮續發酵

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台積電（2330）2奈米以下最先進製程新廠落腳中科二期園區，中科管理局預計年底前交地，帶動區域房市熱度不減。根據實登顯示，去年第四季登場的「精銳WORLD」、「寶輝THE TOWER」，目前已分別揭露114筆、81筆交易案，不只科技人、區域客熱議中科房市話題，就連北部置產客、南部科技人也積極佈局置產。

台積電最先進製程落腳在中科台中擴建二期，可望增加4,500個工作機會，年產值預期可達5,000億元，上下游廠商、供應鏈早已聞風佈局進駐，預估將帶動1.2兆元的關聯產業效益，經濟動能、人口紅利、住宅剛需都不容小覷、未來勢必成為台中城市發展的關鍵。

觀察中科台中園區周邊近期預售住宅銷售現況，發現有不少來客是南科人、竹科人，揪團來台中賞屋，為了台積電中科二期擴廠後大量的人力需求，搶先置產卡位。

其中，位於中科特區周邊的「精銳WORLD」預售案，規劃25層超高地標宅、全景視野、超高綠覆搶市，距離中科台中園區車程僅約6分鐘，助攻該案目前實登揭露114筆，銷售率已衝破8成。

「精銳WORLD」專案經理涂凱迪指出，回應科技時代下的工作新趨勢，不少科技人會有在家工作的需求，對於生活質感也有不同要求，更渴望工作與生活間有完美平衡，綠意、景觀有助於忙碌科技人放鬆身心，建案也以此目標打造，在全街廓開發下，留下超過5,800坪綠地花園，加上至高視野，夜間能欣賞夜景、白天能遠眺海景，下樓又有超大綠意，還有細心規劃的特色公設，如可會議、可休閒的個人頭等艙休息區；充滿活力的空間設計、藝術展示空間、LED大面牆等，科技感十足，諸多設計都讓購屋族耳目一新。

涂凱迪分析，已購客群中、尤其是科技人，決定置產最關鍵因素還是「距離」，6分鐘內到中科園區，且交通路線可以避開上下班壅塞的車潮，加上社區是全街廓開發，「全景遼闊視野、無限棟距、超高綠覆、特色公設，產品優勢在中科特區無人能及！」

中科特區另一個指標新案「寶輝THE TOWER」，目前已揭露81筆交易，其中有三筆總價突破4,000萬元，單價持續創高，目前最高單價出現在25樓，以單價76.8萬元、總價3,850萬元成交，持續打破中科房價天花板。

據市場觀察，不只區域客、換屋族看好中科未來的強勢發展，來自北部的置產族及南部科技人，對中科的熟悉度與指名度都超高，因此肯定區域價值，對於距離中科園區近、景觀視野佳、產品規劃極具特色的「精銳WORLD」，下手決定的速度加快。