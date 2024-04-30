觀察》藍白攜手跳恰恰 成賴清德跛腳前戲？

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

電價凍漲案在藍白立法院黨團攜手下順利通過，民進黨團傾全力反對也枉然。民進黨雖然坐擁執政、行政權，但在立法院中，卻已不再絕對多數，此次電價凍漲案，給予準總統賴清德上任前一個小小下馬威，凸顯在野聯手，綠營討不到便宜，未來朝小野大的格局可能再次重現，成為賴跛腳的前戲。

藍綠兩大黨長期對抗，油電調漲成為攻防焦點，2008、2012年馬政府的油電雙漲，引發在野民進黨的批評。如今主客易位，國民黨與民眾黨成了執政民進黨的反對派。

電價凍漲案屬立法院決議案，法律效力有限，但政治意涵無限。隱含著在野黨背後民意對電價調漲的反動情緒，以及對能源政策的質疑聲浪，同時也考驗賴清德、綠營民代面對在野黨取巧性的政治手段，如何誠懇面對、積極解決。

經濟部依照立法院通過的《電業法》第49條，由主管機關辦理電價、收費費率，並邀請專家、政府機關及學者、民間代表組成審議會。依此法源，經濟部近年組成電價審議會，今年再次拍板電價調漲方案，於法有據也符合憲政體制。

在野黨聯手提案電價凍漲，要求行政部門不得調漲，且要經立法院同意才能漲價，顯然不符合遊戲規則。但藍白提案所導致的政治攻防，將凸顯出民眾對政府能源政策的不理解與溝通效果，即使台電漲價合理，卻也無法有效說服社會大眾。

尤其電價調漲，影響民眾日常生活、擔憂通膨的心理，以及對萬物齊漲的焦慮，進而給予藍綠在核能議題上的操作空間，尤其近期台電陷入停電、限電爭議，更加深民眾對漲價的怨念。

距離520仍有一段距離，賴清德率領的新政府還有準備時間，電價調漲仍是蔡英文任內成績單，是替賴政府拆彈還是包袱，就看賴的行政內閣團隊，能否在就任後，與在野黨取得良性平衡，在不同議題上得分。