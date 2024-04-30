《光電股》中光電估H2營收勝H1 兩大產品線出貨量季增逾1成

【時報記者莊丙農台北報導】中光電(5371)今天舉行法說會，對於第2季展望，公司認為，兩大產品線都將較第1季小幅成長，但下半年營收動能加大，下半年營運都將優於上半年。

中光電第1季營收91.2億元，營業淨損0.28億元，合併稅後淨損0.14億元，主要提列子公司災害損失所致，歸屬母公司股東淨利為1.43億元，每股盈餘為0.37元。

展望第2季，節能產品方面，總經理林惠姿表示，NB機種將逐漸恢復成長動能，TV新機種則預計5月量產，但仍需觀察面板漲價對市場需求的影響，因此預估節能產品第2季整體出貨量將較第1季微幅成長。而越南廠TV及Monitor LCM生意將陸續量產，NB機種因AI PC及Win11可望帶動下半年換機潮，加上OLED Tablet新訂單挹注下，各主要產品線下半年營運將優於上半年，節能產品的整體出貨量將維持成長1～2成以上預期。未來將根據節能顯示器市場的趨勢持續開發觸控模組、機構設計、電子解決方案等組合平台，為客戶提供完整且多元整合的客製化顯示器解決方案。

影像產品方面，由於通膨、經濟活動低迷以及歐洲持續的衝突，客戶對銷售預期相對保守，因此預期影像產品第2季整體出貨量將小幅成長。但隨著新平台與新產品陸續量產，下半年各應用別產品線出貨全面成長帶動下，今年全年整體出貨量仍將維持2成以上成長預期。未來影像產品將整合先進AI/智能技術，以加強智能應用與不同場域之間的緊密連結，並深化與挖掘特定場域和車用投影顯示應用機會，以布局下一波成長動能。針對市場持續成長的微投影產品，將提供各種客製化的光機或整機服務。今年亦將開發完成全新全球最小單色AR標準光機，以擴大客戶應用領域。