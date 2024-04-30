《光電股》友達樂觀今年電視面板 IT市場亦回溫

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者莊丙農台北報導】友達(2409)今天召開法人說明會，公司經營階層指出，今年TV市場有運動賽事加持，電視面板相對樂觀；IT經過兩年庫存調整，加上AI PC加持，IT面板消費市場會率先回溫，友達也將以LTPS切入AI PC市場。展望第2季，由於受到403地震影響，預期第2季出貨面積比上季成長約5％，平均出貨單價預估提高1～5％。

董事長彭（又又）浪指出，第1季營收主要受惠TV需求增加及價格上升，目前維持第1季谷底，後面逐季往上升看法不變，也就是回到季節性淡旺季波動。

BHTC成為友達百分之百子公司，第2季將挹注整體營收，友達車用產品營收2021年為300億元，每年維持雙位數成長，今年挑戰500億元，希望車用營收占比能達25％以上，因訂單能見度長，也可減緩公司受到面板景氣波動影響。

此外，4/3台灣發生強烈地震，造成友達北部廠區損壞，對營業造成衝擊，部分訂單調度其他廠區產能支援，受損廠區目前陸續復歸中。

對於今年TV市場看法，友達認為，6月開始陸續有歐洲盃足球賽、巴黎奧運，且因應紅海運輸時間點拉長，第1季品牌客戶積極備貨，推升第1季電視需求。預期在運動賽事激勵下，將推動大尺寸面板銷售，電視市場今年相對樂觀。

IT市場方面，疫情高峰後歷經2年調整，庫存去化回到健康水準，PC市場第1季回到年成長表現，另外，電競需求明顯，加上AI PC推出、WIN 10明年終止服務都刺激換機潮，IT有望逐步回升，尤其消費性市場將率先反彈，因企業支出較保守，商務市場預估到下半年復甦。

友達進一步表示，AI PC是各家PC廠期待的應用，各品牌廠今年年中到下半年會積極推出AI PC，但AI PC是高運算也是高耗能產品，其他零部件需要推動節能，而顯示器是很大耗能部件，友達會積極配合客戶推出LTPS高省電面板，較傳統省電一半，也較OLED節省3成，將以LTPS切入AI PC市場。