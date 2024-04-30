百貨母親節熱銷家電盤點 智能吹風機霸榜、舒壓好物殺近5折

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時間轉眼要邁入5月初，正是民眾搜尋母親節禮物的高峰期，百貨商場觀察，除了適合團聚的餐飲受歡迎外，家電業績表現同樣亮眼，尤其可解放媽媽雙手的省力家電或舒壓的設備最熱銷，採購趨勢仍圍繞在節能、智能、美型上，尤其買一台又能全家人一起用，讓消費者更願掏腰包，業者也為此蒐羅一系列夯品替民眾備好送禮提案。

Global Mall發現45歲以上女性重視居家生活，在家電類的消費金額成長幅度最高，為此推「粉漾禮品展」優惠7折起，熱賣品項包括讓媽媽維持美麗的粉嫩美型吹風機，如新北中和店的全國電子「Dyson吹風機炫彩粉霧拼HD15附禮盒」，原價1萬5600元、優惠價12,600；省力做家事的小幫手如廚餘機、掃地機器人，放鬆筋骨的智能按摩椅也是媽媽們心頭好，現在購賣還可搭配新北中和店刷Global Mall聯名卡消費滿3000元，再獲贈800點加150元電子商品禮券的福利。

大葉高島屋觀察，因近期汰舊換新補助政策，帶動家電買氣，且自家初登場的App微電商業績也持續成長，預估母親節檔期全館業績可望攀升15％。小家電方面，最熱銷首推「Panasonic nanocare奈米水離子吹風機」，主打礦物負離子強韌秀髮及智慧溫控特色，開賣後平均每月賣出至少10台；美型大家電Top 1和2包括SMEG的「彩色復古洗碗機」、與Disney聯名的「彩色復古冰箱」，檔期間皆有10多台銷量；App會員5月14日前於4樓內衣／廚用區、5樓小家電區等指定區域，享單筆滿8千元再贈百元券。

廣三SOGO熱銷品項包括「征利 日本BALMUDA THE RANGE微波烤箱20L」，原價2萬4900元、特價1萬9990元；「高島 敲手感冰熱按摩槍」，原價1萬800元、獨家價5980元，等同下殺近5折；集雅社「PHILIPS水光感護色溫控負離子吹風機」，推薦價4288元。