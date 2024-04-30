接見日本自民黨青年局訪團 賴清德盼520後加強合作

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副總統賴清德今（30）日上午接見「日本自民黨青年局長鈴木貴子訪台團」時指出，台灣和日本同享民主、自由、人權等共同價值；期待520上任後，雙方在各方面加強合作，進一步深化兩國人民感情，也促進雙邊經濟發展及區域和平穩定，創造台日共同繁榮局面。

賴清德致詞時，首先歡迎日本青年局鈴木貴子局長率團訪臺，在520就職前顯得格外有意義。他說，台日歷史淵源深厚、兩國人民感情也非常好，在天災地變時互相援助就是很好的證明。他要代表灣台政府與人民感謝日本政府、國會及社會，在COVID-19疫情期間捐贈灣台疫苗，以及這次4月3日花蓮大地震日本各界快速響應，展現對台灣的支持，目前海外捐款中日本也佔最大宗。

賴清德指出，灣台和日本同享民主、自由、人權等共同價值。在區域霸權興起，危及區域和平穩定之下，也面對全球化、全面數位化的時代。期待520上任後，台灣能與日本在各方面加強合作，再度深化兩國人民感情，也促進雙邊經濟發展和區域和平穩定，創造台灣與日本共同繁榮的局面。

隨後，鈴木局長致詞時首先感謝賴清德在總統就職大典前的忙碌時刻撥冗接見，這是她首次率日本自民黨青年局來台訪問，非常感謝賴副總統的溫暖接待。本周台灣天氣預報顯示雨天，但今天天氣十分晴朗，也象徵台日兩國前途光明。

鈴木也對台灣0403地震表示慰問及哀悼之意。今年1月1日，日本石川縣能登半島發生大地震，適逢日本新年期間，也是家族團聚的重要時刻。台灣在第一時間伸出溫暖的援手，提供各方面協助與捐款，這就是所謂的患難見真情，她要對此表示感謝。蔡總統也常說，台日兩國以具體行動形成善的循環。不論在政治面、經濟面或民間交流，未來臺日關係一定會更加穩固。

鈴木提到，2018年花蓮地震時，自民黨青年局與全國各分部組織、青年局幹部及歷屆青年局局長等也踴躍捐輸，涵蓋共37個都道府縣。此次，還有來自日本47個都道府縣的地方團體、政府都參與捐款，等於全日本都出力協助臺灣重建。

鈴木局長指出，自民黨青年局成員的年齡必須在45歲以下，可說是年輕世代的政治團體，也是個負責任的世代。期盼台灣與日本共同為區域帶來希望、和平與安定，也希望未來賴副總統及蕭美琴副總統當選人不吝指導。

訪團成員尚包括參議員藤井一博、眾議員金子俊平、山本左近、參議員友納理緒及日本青年會議所（JC）「日台友好之會」會長麻生將豐等，由副總統當選人蕭美琴、外交部次長田中光、「日本台灣交流協會」台北事務所代表片山和之及「台灣日本關係協會」秘書長范振國陪同，前來總統府拜會賴清德，國安會副秘書長徐斯儉也在座。