聯電連續十年獲公司治理評鑑前5％

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由證交所與櫃買中心舉辦的第十屆公司治理評鑑結果出爐，晶圓代工大廠聯電（2303）以良好的公司治理表現，在1,706家參與評鑑的上市櫃公司中脫穎而出，獲得上市公司治理評鑑排名前5％的佳績。聯電也是公司治理評鑑實施以來，持續十年蟬聯排名前5％的8家公司之一，聯電表示，這是公司長期致力提升公司治理制度，包括在維護股東權益、強化董事會結構和運作、提升資訊透明度和落實永續發展等方面所作努力的最大肯定。

聯電持續精進公司治理，除了訂定明確公司治理實務守則外，更積極落實董事多元化政策，日前公告由提名委員會通過、董事會提名的董事候選人名單中，獨立董事在9位董事席次中增為6席，占比提升為三分之二，其中新增兩位女性獨立董事，使女性比例提升達董事席次三分之一，進一步深化董事會的獨立性與多元化。新一屆的董事會將於5月30日股東常會中進行改選。

此外，在氣候變遷和地緣政治的影響下，企業推動永續治理與提升公司韌性益發重要。聯電董事會重視永續發展與風險管理策略與執行，由二位共同總經理領導的ESG指導委員會監督，向提名委員會及董事會負責，並定期提出報告。

聯電長期推動永續發展，不僅連續16年入選道瓊永續性指數之世界指數(DJSI-World)成分股，並蟬聯新興市場(DJSI-Emerging Markets)成分股，同時於MSCI ESG評級(MSCI ESG Ratings)也獲AA評級。公司透過ESG績效指標與員工薪酬制度結合的制度，落實公司治理與永續發展政策之執行，並持續推動並建構多元、公平、共融的企業環境，秉持著「以人為本、與環境共生、與社會共榮」的理念，為整體環境、社會及經濟的正向發展提供最大的貢獻。