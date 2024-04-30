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憂嘉義市被邊緣化 黃敏惠：中央承諾軌道建設讓縣市互利共好

  • 中時即時 廖素慧
嘉義市長黃敏惠今天答詢市議員鄭光宏有關嘉義市被邊緣化危機的詢問。（廖素慧攝）
嘉義市長黃敏惠今天答詢市議員鄭光宏有關嘉義市被邊緣化危機的詢問。（廖素慧攝）

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嘉義市長黃敏惠今（30）日到市議會施政報告，議員關心嘉義縣引進OUTLET、台積電，還有產業園區環伺，嘉義市有被邊緣化之虞，黃敏惠表示，嘉義市不缺計畫，缺的是中央的鼓勵及支持，期盼中央兌現軌道建設的承諾，建構縣市交通路網，讓嘉義共同生活圈互利共榮。

市議員鄭光宏指出，台積電落腳嘉義科學園區將設置2座先進封裝廠，預計2028年投產將有3000個工作機會，華泰OUTLET也預計2028年營運，嘉義縣還開發無人機研發中心、馬稠後產業園區、中埔公館、水上南靖產業園區、民雄航太園區及布袋水產加值園區等，年產值上看2000億，市民都憂心被邊緣化，嘉義市未來的定位及因應策略是什麼？

黃敏惠表示，要致富，先開路，除持續完善市區電動公車、YouBike2.0等公共運輸系統，也改建東義路與盧山橋、台18線軍輝橋等聯外道路，還持續全力爭取軌道運輸，與嘉義縣積極溝通，盤點嘉義地區軌道整體路網，提出8條高需求路廊獲交通部於113年3月22日備查。

黃敏惠更強調，嘉義市不缺計畫，缺的是中央的鼓勵及支持，市府已提出「嘉義大眾捷運系統藍線可行性研究」，規劃全長約15.06公里、13座車站，連結臺鐵與高鐵的藍線捷運，提送本屆議會爭取支持，進而能提報中央爭取經費，希望中央早日兌現推動嘉義市軌道建設的承諾，還給市民一個公道。

黃敏惠強調，交通要平權，跨縣市的交通建設應是中央權責，嘉義市面臨被邊緣化的危機，市府積極積極辦理交通路網規畫，面對鄰近縣市產業園區不斷開發，找到自己的城市定位，建構完善便捷交通路網，才能讓縣市共同生圈互利，共榮共好。

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