憂嘉義市被邊緣化 黃敏惠：中央承諾軌道建設讓縣市互利共好

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嘉義市長黃敏惠今（30）日到市議會施政報告，議員關心嘉義縣引進OUTLET、台積電，還有產業園區環伺，嘉義市有被邊緣化之虞，黃敏惠表示，嘉義市不缺計畫，缺的是中央的鼓勵及支持，期盼中央兌現軌道建設的承諾，建構縣市交通路網，讓嘉義共同生活圈互利共榮。

市議員鄭光宏指出，台積電落腳嘉義科學園區將設置2座先進封裝廠，預計2028年投產將有3000個工作機會，華泰OUTLET也預計2028年營運，嘉義縣還開發無人機研發中心、馬稠後產業園區、中埔公館、水上南靖產業園區、民雄航太園區及布袋水產加值園區等，年產值上看2000億，市民都憂心被邊緣化，嘉義市未來的定位及因應策略是什麼？

黃敏惠表示，要致富，先開路，除持續完善市區電動公車、YouBike2.0等公共運輸系統，也改建東義路與盧山橋、台18線軍輝橋等聯外道路，還持續全力爭取軌道運輸，與嘉義縣積極溝通，盤點嘉義地區軌道整體路網，提出8條高需求路廊獲交通部於113年3月22日備查。

黃敏惠更強調，嘉義市不缺計畫，缺的是中央的鼓勵及支持，市府已提出「嘉義大眾捷運系統藍線可行性研究」，規劃全長約15.06公里、13座車站，連結臺鐵與高鐵的藍線捷運，提送本屆議會爭取支持，進而能提報中央爭取經費，希望中央早日兌現推動嘉義市軌道建設的承諾，還給市民一個公道。

黃敏惠強調，交通要平權，跨縣市的交通建設應是中央權責，嘉義市面臨被邊緣化的危機，市府積極積極辦理交通路網規畫，面對鄰近縣市產業園區不斷開發，找到自己的城市定位，建構完善便捷交通路網，才能讓縣市共同生圈互利，共榮共好。