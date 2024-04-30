搶攻逾50億商機！全聯推30款獨家冰品 拚雙位數成長

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每年3~9月是冰品熱銷旺季，繼超商推出冰品新品之後，超市龍頭全聯30日亦宣布今年會有超過30款獨家新品，且指定品項8折起，其中除了台灣聯名冰品具話題，來自日、韓、美系冰品也有不少新品登場，將力拚冰品相關業績雙位數成長。

全聯指出，今年獨家聯名冰品有蜷尾家、CoCo都可、亞尼克、點水樓，還有日韓系大勢品牌明治、四葉乳業、樂天、賓格瑞等，祭出一系列清爽水果冰和濃郁大人系冰款；而經典不敗的哈根達斯品脫同步下殺祭出優惠，預計全檔新品帶動下相關品類業績可望達雙位數成長。

每年3~9月為冰品銷售旺季，全聯2023年度銷售前10大國產冰品當中包含老字號品牌，口味偏好集中古早味紅豆、花生、香草、巧克力，特殊口味則以榴槤雪糕異軍突起。面對競爭白熱化的冰品市場，除了鞏固經典品項外，「新冰大軍」更是吸引年輕消費族群買單嚐鮮的重要關鍵。

全聯觀察，近年新品有三大現象趨勢包括聯名冰帶動業績成長、進口冰占比逐年提升、水果冰、迷你冰等輕盈系當道，因應市場趨勢，今年新冰報到，即網羅各式話題新品，除了各式冰品，還有搭配桶裝冰淇淋最適合的牛奶、巧克力風味甜筒，以及酥酥脆脆的摩納餅，預計將在6月底檔期，第二波接力販售。

全聯去年一口氣推出超過30款聯名冰品，相關品項業績較前一年達到雙位數成長，今年首波新增阿奇儂x蜷尾家、阿奇儂x亞尼克、PoKi x CoCo都可、杜老爺x 點水樓等4款聯名，不只聯名冰品受歡迎，根據全聯觀察，進口冰品業績近年也持續成長，去年較前年成長超過20％，其中又以歐美進口冰品占大宗超過一半，其次日、韓冰品，每年成長幅度超過20％，整體進口冰品銷售前10名來看，仍以哈根達斯最大宗占據6個名次。

而大潤發量販則指出，今年冰品的銷售情況較去年同期已成長約20％，看準商機，大潤發推出「冰瘋趣」活動，集結近400款各國冰品，並引進超過100款的特色新品，除有優惠折購價，更推出指定商品買就送發幣、滿件送發幣等活動，大潤發表示，消費者偏愛水果口味、聯名冰品、特殊冰品、迷你冰等四大種類，為此大潤發推出超過100款的新品，並祭出發幣大放送活動，預估將帶動業績2成成長。