巴黎文化奧運台灣館 展現台灣新藝展

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2024年的國際盛事夏季奧運即將在7月26日至8月11日於法國巴黎登場，主辦城市巴黎此次特別突顯「文化奧運」面向，台灣獲邀在文化奧運官方指定藝文場域拉維特園區設置台灣館展演，將與法國、捷克、巴西、加拿大等10餘國同場較勁。

文化部指出，台灣藝文參與2024年巴黎文化奧運籌備，自2020年東京奧運後即已啟動，在掌握拉維特園區受指定為文化奧運官方場地後，駐法國代表處台灣文化中心即安排園區藝術總監馬澤里於2023年初訪台，並獲得馬澤里主動邀請台灣參與文化奧運，隨後文化部長史哲於2023年9月親赴園區參訪，並宣告「台灣不會缺席」；2024年1月文化部次長王時思再率隊赴園區場勘，逐步開展參與籌劃。

巴黎文化奧運台灣館以「自由之聲、島嶼風華、當代新藝、世界共融」為4大主題，邀集22組表演團隊、120多人，將在7月27日到8月10日於園區，安排音樂、戲曲新編、舞蹈、DJ演出等近達60場節目，另外還將數位輪播文化部藝術銀行平面、立體及錄像等近300位藝術家作品影像，據此交織呈現台灣多元文化地景與新創藝術能量。

參與「自由之聲」的團體包括「DJ林貓王」、「DJ妖嬌」、「DJ混種亞人」、「謝銘祐＆麵包車樂團」；「島嶼風華」則邀請「ABAO阿爆」、「DJ汝妮」、「TAI身體劇場」、「林宗範／風中燈牽亡歌團」，傳遞台灣真誠的人情味；「當代新藝」邀請「台北木偶劇團」、「三個人」、「三牲獻藝」、「同根生」、「邱淑蟬」、「Go Go Machine Orchestra 跑跑機器人」，分享當代台灣表演創作者對自身文化的再詮釋；「世界共融」則是邀請「創造焦點」的女性馬戲、「楊乃璇／小事製作」、台灣變裝皇后「妮妃雅與瘋家」、「DJ QuestionMark」，展現台灣對世界共融的價值呼應。

此外，「島嶼風華」主題力邀「阮劇團」、「薪傳歌仔戲劇團」、「榮興客家採茶劇團」、「秀琴歌劇團」、「明華園日字戲劇團」，構築台灣傳統戲曲新編的當代樣貌。

文化部表示，台灣館主視覺由多次擔任金曲獎、金穗獎、台灣文博會視覺統籌的顏伯駿操刀，設計以「Taiwan」中的「W」為視覺核心。顏伯駿解釋，「W」在英語中代表雙重的「U」，而在法語中則是兩個「V」的結合，表徵台灣對國際合作的開放態度，也反映台灣願意攜手與全世界共享雙贏的文化願景。