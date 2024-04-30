公勝保經推薦癌症險搭配重大傷病險 做好防癌完善防護網

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癌症已41年蟬連國人十大死因之首，根據衛福部統計報告指出，每4分19秒就有1人罹癌。雖然醫學技術日新月異，許多癌症已非絕症，但抗癌之路漫長且過程艱辛，除了心情上調適外，醫療費用的沈重負擔，也會讓抗癌之路帶來壓力與變數。

癌症希望基金會發布「癌友自費調查報告」指出，癌症患者使用自費項目高達75％，其中有二成五病患醫療費用超過百萬元，且以標靶、免疫治療為最大宗，呈現出隨著醫療日益進步，自費治療費用拉高。公勝財顧培訓總監賴彥穎建議，癌症已成為文明病之一，想要減輕罹癌負擔，提前做好保險保障規畫很重要，透過妥善規畫癌症險或重大傷病險，可幫助減輕罹癌時的經濟壓力，尤其許多新式療法，如標靶藥物治療、自體免疫細胞治療等，部分健保非全額給付，必須透過保險補足風險缺口。

一旦確診癌症，進入治療階段，就有可能因為工作中斷而失去收入來源。如果擔心因罹癌而拖垮家中經濟，賴彥穎指出，可藉由購買癌症醫療險、實支實付醫療險等理賠不同項目的保單，轉嫁因癌症治療而導致經濟壓力的風險。但重大傷病險也有保障癌症項目，與癌症險保障區別為何？癌症險理賠重點為罹癌後醫療相關花費，通常診斷出癌症後，需要住院、接受化療、標靶藥物及手術費等各式各樣醫療花費，是一筆不小負擔。因此投保癌症險是讓被保人不幸罹癌時，能減輕自己與家人在經濟、醫療上的龐大壓力。

而重大傷病險保障的癌症類別多數為重度癌症，且須取得「重大傷病卡」才能進行理賠，只要罹病後取得重大傷病卡，就會理賠一筆金額，可自由使用於治療費、看護費或薪資損失補償。但若罹患輕度癌症，就有可能不在重大傷病險理賠範圍。

公勝保經經理黎德璋表示，重大傷病險與癌症險皆有保障「癌症」選項，不過重大傷病中的癌症項目必須是「須積極或長期治療的癌症」，且疾病診斷代碼在公告項目的範圍內，部分初期或輕度癌症則可能無法申請重大傷病卡獲得理賠，建議若預算充足，可追求全面保障可考慮兩種保單進行搭配，以及額度達一日理賠2萬元以上較佳，在醫療前中後階段打造全面防護。

人生有太多無法預測的事情，須提早規畫讓保險為您支付龐大醫療開銷，減輕在治療過程中的壓力，讓自己以及身旁的照顧者減輕因疾病而影響的生活品質。