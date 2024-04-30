4月30日國際「不打小孩日」 媽媽拿立板向小孩宣誓

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「我不動手、愛不失守」！每年4月30日為國際「不打小孩日」，高雄市不少家長仍存在「不打不成器」的威權觀念，尤其偏鄉更為嚴重，旗美地區某公所近日積極到處宣導「不打小孩日」，有家長透露，老婆每天上演「1打3」，不打小孩不可能，也有媽媽立起「不打小孩 我驕傲」，向兒子當場宣誓不打小孩。

小城是一個活潑好動的4年級學生，父母認為他總是拖拖拉拉、粗心大意，某天小城未依約完成作業，並找藉口頂嘴，爸爸一氣之下拿起一旁的不求人揮打，造成小城的手腳瘀傷，爸媽認為小城講不聽，打是唯一有效的管教方式。

小翔是個熱愛運動的小學生，他的爸爸阿賢是個父權主義者，認為小翔不打不成器，要求孩子考試要考90分以上、用餐時要坐姿端正，如果小翔考試分數未達標準、吃飯趴著或吃比較慢，阿賢就直接打罵管教，在一次管教事件中，小翔被阿賢打到臉部、背部皆有明顯傷痕因而受通報，並經社會局裁處阿賢須接受親職教育12小時。

高雄偏鄉地區因親職教育及活動缺乏，不少家長仍贊成孩子要打，才會聽話，某公所近日天天則到社區、校園、活動宣導「不打小孩」，希望家長和小孩之間，找到良善溝通管道，達到真正教育目的。

林姓課長到日光小林社區在宣導不打小孩日時，現場一對夫妻帶著3名小孩，聽見不打小孩，太太笑出來說：「怎麼可能不打小孩」，先生則一旁附和說，家裡每天上演「1打3」；另名媽媽則是主動拿起「不打小孩 我驕傲」的告示牌，向兒子當場宣誓不打小孩，兒子當場拍照存證，2人約定，當媽媽要打小孩子，就把宣誓照片亮出來。

林姓課長表示，近日到偏鄉某國小宣導「不打小孩日」，一問之下，現場所有學生都有被家長體罰的經驗，被打原因多是「玩手機」、「太晚睡」、「作業沒寫」、「不幫忙做家事」等，其實家長應該試著將孩子當朋友去了解及溝通，建立雙方的期許及可能被打的原因，良善的溝通管道，才能真正達成教育效果。

曾擔任美濃區國中及高中教師的林姓家長表示，對學生及孩子他都以賞罰並行管教方式，因此培育不少社會棟樑。

社會局表示，當孩子有狀況時，家長大多習慣採取體罰方式來管教孩子，以達到立即見效之效果，但這種「效果」並無法長久維持，孩子狀況並未獲得實際改善，也會影響親子互動關係。

而每年4月30日為國際「不打小孩日」，世界各地在這天會藉由各種活動，宣導反體罰的兒童人權觀念，這天也可稱為「無巴掌日」或「拒絕體罰日」，這個節日宣導標語是「邀請每位成人試試看不要打小孩，至少在這一天不要打，也許你會發現，將來的每一天，你都不需要打」。