台股確定打入窄基指數 金管會曝最快「這時間」美人無法投資

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金管會30日證實，台指期因台積電確定打入「窄基指數期貨」，限制美系投資人投資。證期局副局長黃厚銘30曰表示，台積電個股占台股指數權重逾三成，已達46天，台指已符合美國CFTC「窄基指數」定義，期交所已通知CFTC，預計撤銷日期最快在三個月後，即最快7月底美系投資人就無法投資台指期。金管會認為，美系投資人在我國期貨交易占比低於1％，影響有限。

黃厚銘指出，依美國商品交易法（CEA）規定，美國散戶或機構投資人投資的海外指數期貨，若單一成份股占整體指數權重連3個月中有超過45個交易日逾3成，會認定為窄基指數期貨，屆時將禁止美國投資人交易。

黃厚銘指出，台積電個股占台股指數逾三成從今年2月15日至4月29日已達46天，導致「台股加權指數」已符合窄基指數定義，期交所已通知CFTC預計三個月後為撤銷日期，期交所就會公布。

黃厚銘指出，由於美國交易人占我國期貨市場僅0.7％，影響有限。

至於台股指數未來是否會對單一個股權重設上限？黃厚銘指出，台股加權指數是「全集合指數」，即根據篩選條件過濾出來的成分股，全部選進指數裡面，不額外排序，也不規定數量，不是採「部分集合」，要依權重來編，因此對單一個股無法設上限。

未來是否祭改善措施？黃厚銘指出，期交所將積極拜會外資，希望外資持續參與期貨市場交易，另外也會辦理活動吸引外資交易。

回顧2021年4月，台股指數也曾因台積電市值比重過高，被列為窄基指數，直至2022年10月才解禁，期間台積電遭外資賣超過80萬張以上，台股指數從16571點跌到12856點；此次台股再度面對窄基指數威脅，市場嚴陣以待