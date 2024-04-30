遠傳發行社會責任債累計達110億 連十年榮登公司治理評鑑前5％

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遠傳推動永續不遺餘力，不僅加入RE100宣示2040年全面使用再生能源、提前於2048達成全公司淨零排放，更率先發行台灣電信業首檔社會責任債，累計已發行新台幣110億元，為國內社會責任債發行量最大的上市公司。

台灣證券交易所公布第十屆公司治理評鑑結果，遠傳從上千家台灣企業中脫穎而出，連續十年榮登上市公司組評鑑前5％企業，僅有8家上市企業連續十年蟬聯此殊榮。

公司治理評鑑每年由台灣證交所及櫃買中心舉辦，以「維護股東權益／平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」、「推動永續發展」等構面來評鑑公司治理表現。依據主辦單位統計，今年第十屆共有1,706家上市櫃公司受評（上市公司952家，上櫃公司754家），依得分情形分為前5％、6％至20％、21％至35％等七個級距，而遠傳榮登的前5％，即為此評鑑的最高榮耀。

遠傳總經理井琪表示，遠傳不斷精進公司治理、實踐永續承諾，並在董事長徐旭東全力支持下持續推動淨零數位轉型，同時兼顧經營績效及永續發展。這次能夠連續十年蟬聯入選公司治理評鑑前5％是對全體同仁莫大的鼓舞與肯定。

遠傳在董事會下自願設置法定以外風險管理委員會，降低因氣候變遷、重大議題造成的經營風險，並導入ISO27001資訊安全認證，且連續19年通過驗證。