陸海警驅離菲艇 陸外交部：停止侵權挑釁

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針對中國海警船30日在黃岩島附近海域驅離兩艘菲律賓船艇，大陸外交部表示，奉勸菲方立即停止侵權挑釁的舉動，不要挑戰中方維護主權的堅定決心。

中國海警消息，4月30日，中國海警依法對菲律賓侵闖黃岩島鄰近海域的4410海警船、3004公務船實施驅離。

外交部發言人林劍30日在例行記者會上表示，菲律賓海警船和公務船未經中方同意侵闖黃岩島的海域嚴重侵犯中方主權，中國海警依法採取必要措施予以堅決驅離。中方奉勸菲方立即停止侵權挑釁的舉動，不要挑戰中方維護主權的堅定決心。