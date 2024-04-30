多頭有望延續 電子股這樣挑「補漲力道最兇猛」

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投組表現：

勤凱（4760）表現最佳：AI帶動被動元件需求增加，價量齊揚持續看好

昶昕（8438）表現最差：創高後整理，持續看好

盤勢預測：

台股震盪走低，終場下跌98.92點，收在20,396.6點，成交量3575.85億。類股方面，電通路類股表現最佳，漲幅1.48％，造紙類股表現最差，跌幅2.02％。權值股方面，台積電下跌5元，跌幅0.63％，收在790元；聯發科下跌23元，跌幅2.27％，收在992元。

展望後市，加權指數正式封閉缺口且站上月線，櫃買指數也站上3／8的1,800億大量低點正式轉多，能持續守穩支撐就能持續上漲，反彈高點無須畫地自限，只要五日均線持續站穩，多頭格局就會持續運行。台股依然處於高位階依然需要切割持股資金，至少要拆成兩分，是操作上應注意的事情。

選股上，到5／15前是第一季財報公布的時間點，財報超乎市場預期的通常都會吸引市場資金的進駐，可額外關注這個題材。另外，電子股資金比重偏低不會是常態，基本面及展望好的股票，會有超跌的情況在，待資金回籠後，補漲的力道會是最兇猛的，可以往這個方向去尋找長線的標的。

投組表現：

永信建（5508）表現最佳，營建景氣趨勢向上，營建股全面上漲。

宏璟（2527）表現最差，漲多拉回測試十日均線支撐。

盤勢預測：

30日台股受假期前觀望氣氛影響量縮盤整，台積電（2330）尾盤受賣單摜壓由紅翻黑拖累指數收跌，金融股今年普遍大方發放股利短期相對強勢，營建資產族群持續輪動上攻漲多者拉回整理，有利多者持續創高，加權指數成功收穩在月均線之上，4月份月K線收帶長下影線十字K線。台股今日收穩在月線之上，格局上五月台股有望延續漲勢再戰前高。

5月2日有望延續4月多方格局往前高與21,000攻擊，唯一變數為即將公布的蘋果財報有可能拖累美國科技股表現，但目前金融與營建等內需族群仍舊人氣鼎盛，屬於長線產業趨勢成長族群，有望助功加權指數往前高挺進。營建族群多數呈現沿著中短期均線緩步上攻格局，而一旦有法說或者財報等利多加持股價就強漲表態，此現象預估未來半年營建股仍為盤勢多頭核心族群。至於重電族群將進入高檔震盪段，持有的建議續抱，未持有的則不宜再介入。

投組表現：

勤凱（4760）表現最佳，盤中一度亮燈漲停板終場大漲近8％，公司積極開發AI相關零組件以切入下一代伺服器產品供應鏈。

中環（2323）表現最差，股價逆勢上漲，前三季累計營收18.4億年增6.22％，技術指標處多方撑控，補量準備再攻一波。

盤勢預測：

周二投資人觀望聯準會（Fed）利率政策會議釋出的訊號，美企特斯拉及蘋果帶領科技股再攻，台積電及聯發科最後一盤急殺使得指數由紅翻黑，加權指數終場下跌98點收20396點成交量縮至3575億，OTC指數終場小跌0.19點收248.53點成交量為943億，盤面各大類股全部拉回休息，多頭控盤不變逢回就是機會。

周二美企特斯拉推動全自動輔助駕駛（FSD）有望進入中國，股價反應正面，帶動台股車電相關族群定穎投控、怡利電、車王電及橙得等強勢亮燈收漲停板，AI伺服器、CoWoS概念、半導體設備及材料、機器人、IC設計族群、IP矽智財及營建營造族群等走勢分岐，散熱族群、矽光子概念、IC零組件通路、軸承族群、汽車零組件、記憶體相關等強勢，此外重電及電線電纜族群盤中已出現轉強跡象，暑假旺季將至觀光餐飲族群、電競概念及遊戲相關持續加溫。

周四Fed利率決策公布，市場解讀會後措詞定多空。散熱族群、AI伺服器、CoWoS概念、半導體設備及材料、機器人、IC設計、IP矽智財能否走強，散熱族群、矽光子概念、IC零組件通路、軸承族群、汽車零組件、記憶體相關、被動元件、光學鏡頭等能否續攻，新台幣貶值受益營建營造及資產概念股漲勢何時重啟，距520不足三周，留意政策作多重電及電線電纜族群、水資源概念、綠電節能、軍工概念等轉強時點。

投組表現：

志信（2611）表現最佳，航運與資產題材強勢，股價高檔抗跌震盪

寬宏藝術（6596）表現最差，創歷史高後回跌，股價回測10日線支撐

盤勢預測：

周二台股月線連三紅K作收，受惠金融股與半導體股穩盤，4月台股高低點1,592點，但仍創下連三個月創歷史新高，且近半年僅1月份小跌的強勢走勢。

周二台股走勢分歧，強勢的都更營建股高檔回跌，弱勢的電動車族群強勢反彈，整體因5／1休假，市場資金選擇獲利了結漲多政策股，轉進低位階補漲股。盤面續強族群落在散熱與矽光子題材，高力、光聖、訊芯-KY、尼德科超眾等領漲盤面。

周四台股反應聯準會利率會議與期間美股財報表現，預計指數補量表態。電子股反映美超微、AMD與高通財報，相關個股預計有連動走勢。受惠特斯拉強彈，周四同樣可觀察電池、車用電子與車用PCB等族群反彈力道。內需政策題材則留意天氣炎熱，相關太陽能、重電儲能與節能相關，資金有無回流跡象。