新穎生醫董座樂看營運季季增 啟動IPO計畫

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新穎生醫（6810）30日召開股東常會，董事長曾錙翎表示，營運重點包括全力衝刺業績，以及積極與主要國家KOL合作並參與其國家級計畫，希望將DNlite-IVD103納入DKD預防指南，樂觀看待今年營運可望逐季走高。

此外，隨著上市證在全球市場的布局發酵，為加速業務拓展、提升知名度，新穎生醫決定在今年推動申請股票上市（櫃）交易，引領營運進入新里程碑。

新穎生醫 DNlite-IVD103已取得全球6個國家，合計8張上市許可證，適應症包括糖尿病腎病變（DKD）檢測、以及腎移植監控等；其中，海外營收占比從前一年度23％擴增至76％ ，顯示產品漸受國際醫界認可且導入採用。將規劃再向東南亞、中東及中南美洲等國，陸續提出DNlite-IVD103多項適應症的上市許可申請，同時積極布建全球通路並引進策略夥伴。

曾錙翎指出，科威特經銷商的首批訂單已出貨，DNlite-IVD103正式進軍全球糖尿病盛行率最高的中東與北非地區，目前訂單能見度清晰，業績吃下定心丸。先前耕耘的重點市場，如東北亞、中南美洲等，也與多家經銷商持續洽談商務規劃。至於美國市場則計畫透過實驗室自行研發檢驗技術服務（LTD）先行卡位，目前已有潛在合作對象接觸洽談。

此外，糖尿病腎病變目前黃金標準檢測呈現空窗，新穎生醫希望能爭取DNlite成為全球的醫學指引典範，以期擁有長期穩定獲利的市場。

為此，新穎生醫正積極參與國內外的國家級計畫，包括參與台灣政府的「未來醫療實驗室2.0」計畫，與臺灣阿斯特捷利康、台灣腎臟醫學會共同推動建立慢性腎臟病照護生態系。海外也積極爭取進入荷蘭政府主導的一項篩檢和預防腎臟損傷計畫。