證交所將舉辦113年證券商資通安全會議

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為維護交易市場資通環境安全，並推動證券商因應新興科技發展趨勢，持續強化資安防護量能，證交所將於5月2日（本周四）下午，假台北君悅酒店3樓凱悅廳，舉辦「113年證券商資通安全會議」。

證交所自111年開始辦理證券商資通安全會議，邀請全體證券商資安長及資安最高主管，共同關注證券市場資安議題，提升我國證券商整體資訊安全治理意識，並以打造「資安零容忍」的交易環境為目標。

今年度會議由證交所總經理簡立忠主持，包括證券期貨局長官及櫃買中心及券商業同業公會等周邊相關單位代表，以及全體證券商資安長及資安最高主管共有150人出席。證交所召開此資通安全會議，期能強化全體證券業者對於維護交易安全及金融市場穩定的重視。

證券商資通安全會議主題包含「資通安全查核重點及缺失案例分享」、「雲端服務之資安治理」及「強化證券市場資安防禦策略」，將由臺灣證券交易所專業查核人員分享近年常見的證券商資安作業缺失案例，並說明未來資安方面的查核重點，使證券商資安治理作業能更加聚焦。

另外，也將邀請安碁資訊公司專家，介紹雲端科技應用時的資安管理重點，以利證券商在發展業務及提升服務效率的同時，亦能兼顧安全及穩定。

最後由勤業眾信專家，分享整體證券市場資安防護作業及資安靭性的強化策略，提升證券商間資安聯防之效益。

證交所期望透過此次會議，對於證券環境由內至外的資安議題探討，期盼與國內證券業者攜手打造安全穩定的交易環境，為整體市場的發展及數位化提供強而有力的基礎，邁向國際舞台及寬廣的新未來。