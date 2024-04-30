第四屆文文盃全國聯賽開跑 竹縣攜手桃市引燃IC科普教育

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新竹縣政府與桃園市政府聯合主辦，國立陽明交通大學協辦的第四屆文文盃晶創未來全國聯賽，30日在東興國中由縣長楊文科、桃園市府副祕書長金志聿及陽明交大校長林奇宏等人啟動開跑，歡迎全國國中小學子在9月13日前報名，帶著創意巧思的作品，共襄盛舉。 楊文科感謝這4年來行政院副院長鄭文燦、宣捷集團創辦人宣明智及陽明交大一起發想，提出創意競賽，讓孩子在玩「Rabboni」智慧感測器元件時產生興趣，透過程式設計解決生活中各種問題，並發掘團隊合作，進一步提出解決方案，攜手「學科學、玩科學及享科學」，今年特別加入半導體IC科普，歡迎全國中小學生報名參賽，提出更多更好方案。

桃園市府副秘書長金志聿說，文文盃不只是競賽，還是科技與教育的重要交流平台，引領教學者與學習者更深一層去思考-運算思維，讓學生在學習的過程中發揮想像力與創造力，以培養問題察覺能力並產出獨特想法。

林奇宏表示，政府正在推動「晶創台灣方案」，並與產業及學研界攜手，讓優秀人才根留台灣，向下紮根在地科技教育，是大學端的社會責任，陽明交大組織相關資源，配合課綱規畫提供輔助教材，在各縣市開設師培課程，期望盡大手攜小手，全面提升我國科技教育的品質與內涵。

「廣納人才，得人才、得天下！」宣明智說，IC應用相當廣泛，現在最缺人才，如何讓年輕人了解IC有趣，IC可以做很多事情，進而產生興趣，經過4年看到很多成果，也衷心希望教育部參與主辦行列，提升重視度。教育部資科司科長高志璋說，未來的人才不見得是以工程師為主，最重要的是創意和跨域合作，社會需要更多人才來投入台灣重要的晶創。

現場展示第三屆文文盃金獎成果，學生們運用Rabboni元件進行跨域學習，以想像力及創造力解決日常問題的作品，像桃園市快樂國小學生的「輪椅駕訓班」，透過六軸感測器技術做有效監控，讓輪椅使用者 可避免危險，具創意更有實用性。