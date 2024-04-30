春季菜色亮相 時令鮮味成焦點

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春季鍋物、鐵板燒市場，時令海鮮成焦點，「欣葉SHABU SHABU」推出首款綠食概念鍋「根島生態蝦雙人鍋肴」，無菜單鐵板燒「明水然．樂」主打A5和牛與生猛龍蝦，搶攻饕客味蕾。

「明水然．樂」26日宣布插旗淡水與宜蘭礁溪，業者看好淡水商圈與蘭陽地區的人潮與消費能力，主打肉品、海鮮的本質與特色，搭配日本進口食器與和風擺盤，1600元的個人套餐，包含主要食材A5和牛與生猛龍蝦，「明水然．樂」淡水與宜蘭店更將在地食材創意入菜，包括魚酥、鐵蛋、鴨賞、花生潤餅冰淇淋均化身為鐵板菜單佳餚，下半年也預計進軍東京、香港與新加坡海外展店。

1981年創立，迄今至已有43年的「欣葉SHABU SHABU」，今年重新改裝，在春季推出首款綠食概念鍋「根島生態蝦雙人鍋肴」搭配台灣春季野菜，呈現食材與季節對話的和食精隨，而由資深料理長駐店為客人現場料理的主廚逸品，則是「欣葉SHABU SHABU」的特色亮點，即日起至5月31日，凡來店享用「根島生態蝦雙人鍋餚」，限量贈送主廚經典逸品料理「廣島炸牡蠣」。

由建築大師隈研吾在台操刀的首座餐廳、專營頂級粵式鍋物的「明粵」，即日起推出全新型態「午市套餐」，建立「午間吃煲，晚間吃鍋」的新概念，「午市套餐」提供份量精巧的港式金牌點心，如燒賣、蒸餃、酥炸海鮮卷；以及一煲兩吃的新品煲鍋料理「鴻運鮑魚雞煲」、「火爆牛仔骨煲」，搭配海鮮或牛豬羊等頂級肉品的主餐選項與時令蔬菜，餐後更有流沙芝麻球與紅棗銀耳露等港式經典甜品。