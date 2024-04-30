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綜所稅將開徵 基隆國稅分局公布加班收件時間

  • 中時即時 張志康
北區國稅局基隆分局提醒，綜合所得稅將自5月1日起開徵，也建議民眾多利用網路申報。（國稅局基隆分局提供／張志康基隆傳真）
北區國稅局基隆分局提醒，綜合所得稅將自5月1日起開徵，也建議民眾多利用網路申報。（國稅局基隆分局提供／張志康基隆傳真）

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財政部北區國稅局基隆分局4月30日表示，112年度綜合所得稅即將自5月1日起開徵，為方便民眾辦理申請，國稅局基隆分局將在5月1日及5月27日到31日等期間，中午加班收件並提供查詢所得及扣除額資料，另5月31日收件時間延長至當日晚間7時，歡迎民眾多加利用。

基隆分局表示，綜合所得稅申報方式持續精進，建議民眾可以多利用網路申報。基隆分局指出，民眾只要利用自然人憑證、已註冊健保卡、醫事人員憑證、電子憑證或行動自然人憑證、行動電話認證或納稅義務人之「身分證統一編號＋戶號」等多元驗證方式，就能夠經由財政部電子申報繳稅服務網站下載綜合所得稅結算申報軟體，並使用該軟體下載個人所得及扣除額資料，於網路上完成112年度綜合所得稅結算申報。

另一方面，國稅局也提供綜所稅手機申報，民眾無需出門、也不用下載應用程式，也不需要讀卡機，可依下載資料進行編修，同時也不受限於國稅局上班時間内辦理，於法定申報期間內24小時皆可上網申報，既安全又便捷。

如果民眾另完成網路（含手機）報稅，遇有應檢送附件資料的狀況，今年起相關申報附件可透過網路申報系統上傳檔案，不過檔案大小合計以15MB為限。

國稅局基隆分局也提醒民眾，採網路及手機申報之退稅案件，將優先於第一批即113年7月底撥付退稅款。採人工及二維申報，經國稅局核定之退稅案件，將於113年10月底撥付退稅款。

另外，值得一提的是，因為國稅局組織調整的緣故，原七堵稽徵所的相關業務都整併至安樂路二段、安樂區公所旁的基隆分局。民眾若需親洽，千萬不要跑錯地方。

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