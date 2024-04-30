瑞銀亞洲投資論壇5／27登場 雲集2千多人到場交流

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瑞銀集團宣布第27屆「瑞銀亞洲投資論壇」將於2024年5月27日在香港舉辦，論壇為期一周，延續該獨家金融盛事長達27年的傳統。自20多年前於亞洲金融危機後首次舉辦以來，亞洲投資論壇被獲公認為亞洲首屈一指的投資論壇，與會者可獨家獲取重要可行的建議，以及來自全球思想領袖的嶄新投資理念。今年的亞洲投資論壇繼往開來，將雲集超過2,000名全球機構投資人與超高淨值人士，以及來自亞太區300家最具活力的私營企業和上市公司的高階執行主管與企業家。

瑞銀集團亞太區總裁許健洲（Edmund Koh ）對本屆的亞洲投資論壇提到：「瑞銀的卓越源於培育本身最優秀的傳統，結合全球專業知識與在地知識，提供專業服務，協助客戶落實財務願景。亞洲投資論壇是一個獨特的平台，正能實現此目標——結合在地智慧與全球實力，提供切實可行的獨到見解。亞洲投資論壇在區內享負盛名，能為投資者提供對未來發展的精闢獨到見解，以及帶來超卓擴建人脈網絡的機會。瑞銀將發揮亞洲投資論壇的潛力，為該前衛的平台打造新未來。」

瑞銀亞洲投資論壇為全球及地區性機構投資者、私人投資者、企業、家族辦公室、資產所有者及投資組合經理、企業家等提供客製化內容，探索正在顛覆商業性質的趨勢，並就目前最息息相關的議題和現時及日後左右市場走勢的因素提供深入剖析。

今年，瑞銀亞洲投資論壇將借古鑑今，聚焦重大投資議題，例如通貨膨脹、政策、經濟增長及改革等。 分析前景方面，探索生成式人工智能、新能源領域的機遇，並探討我們的城市如何繁榮發展，同時闡述神經科學領域的重大科學突破。

許健洲表示：「鑑古觀今知未來。本屆論壇的核心將探討智慧、好奇心及終身學習如何為人類創造更美好的明天。」瑞銀亞洲投資論壇亦將為與會者提供內容出眾的獨家演講環節，旨在提供與高階主管建立最具意義的聯繫和互動。 大會亦提供研究考察團機會，實地探索普遍亞洲區的見解。