漢堡王「稅尬有春」起跑 戰勝餓勢力現省2,441元

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5月繳稅季，為讓民眾裡輕鬆享受美食，漢堡王推出了一系列的限時優惠活動，讓消費者省錢也能品嚐美味，漢堡王推出「稅尬有春」優惠券，提供5大組合、32項美味現省2,441元。五大組合有：

一、買1送1：包括4塊雞塊、獨家小辣薯球、西部小華堡等8項人氣商品，是下午茶與派對必備。

二、1＋1 59元系列：漢堡套餐60元有找，田園烤牛堡＋任選飲料只要59元。

三、銅板下午茶：熱銷天王組合，勁濃起士薯＋雞塊只要69元，現省55元。

四、小資滿足餐：10款風味漢堡，4件組套餐99元起，天天吃不重樣，邊吃邊省。

五、激省雙人餐：雙華雞塊餐64折，原辣味任選!多款套餐57折起，好康一起揪。

漢堡王為體恤辛苦的上班族，更推出「勞動節加肉日」活動，從5月1日至5月3日，凡在漢堡王門市購買安格斯系列套餐的顧客，只需加價20元即可升級成雙層安格斯牛肉堡，是漢堡王首度將安格斯以超低價開放加購。

活動系列包括三款套餐：「厚切安格斯」使用豐富又新鮮的蕃茄與生菜，搭配美乃滋與酥炸培根，為安格斯系列的經典之作。想體驗不同醬料的消費者也可選擇淋上濃郁美式起司醬的「勁濃安格斯」，或是塗上香甜帶顆粒花生醬的「花生安格斯」，每份套餐都能滿足消費者對美味又吃飽的需求。