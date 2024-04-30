小鴨和演唱會瘋潮 豪宅客看見灣區Lifestyle價值

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2年前高雄市長說他「不講武德」，端出一系列建設跟展演活動，要你們每個周末、每個禮拜天都到高雄，享受高雄的溫暖、享受高雄人的熱情、享受高雄的魅力！藉著今年黃色小鴨風潮，和酷玩、紅髮艾德、五月天、韓團創造出的全國聲量，市場看見高雄建設推動與文化發展「緊緊緊」的腳步。

緊貼高雄港的亞灣區豪宅如「遠雄THE ONE」、「定潮」、「大船入港」，社區房價基本跟隨建設到位站穩4字頭以上，高層景觀戶不乏5-6字頭交易。「定潮」最高有52.36萬元，總戶數239戶的「遠雄THE ONE」實登揭露194筆，最高價更來到54.37萬元。THE ONE更從去年開始針對17樓、59至62樓公設層，設計各式精彩活動，讓住戶體驗「雲端版」灣區「奢Chill」生活真價值。

「遠雄THE ONE」以68層摩天豪宅量體，在高雄灣區天際線間矗立起凌空268米地標，以陸上頂奢遊輪為題，規劃環遊世界經典風格的多樣公設空間，打造住戶最嚮往的59-63樓的高空俱樂部，遠雄房地產行銷副總潘長俊表示，我們寵起住戶來，比市長更不講武德。

「遠雄THE ONE」自去年開始啟動一系列專寵住戶計畫，規劃星級藍帶主廚課程、ZUMBA、水中有氧、飛輪、花藝等活動，往往課程一公布，就秒殺額滿，透過住戶拍照打卡上傳，意外在高雄富人圈口碑相傳。今年三月起增加每月主題活動，三月將在62層英國利物浦酒吧舉辦復古派對，四月在59樓表演廳舉辦親子才藝秀，一路到六月名廚包粽子，和中秋、跨年齊聚三四百人的62樓露臺煙火趴。另外，固定每周六日在17樓英式午茶館舉辦的下午茶音樂會，洲際飯店甜品直送上樓，更顯尊榮，活動歡迎邀友參加，不僅凝聚住戶情感，更形成專屬THE ONE的社交圈。

遠雄房地產行銷潘副總觀察到，高雄層峰買家比其他五都更重視「社交」、更享受「尊寵」、更熱鍾「聚會」、更愛「與眾不同」、更享受「澎拜」、更追求「開眼界」，這種「熱情海派」的性格，往往能融化原本「有點高冷」的海外和北部中部朋友，享受THE ONE獨有的Relax氣氛。

目前4-5字頭的亞灣豪宅行情，對習慣7字頭起跳的中部豪宅客，和見多了單價180-250萬豪宅的台北層峰客群來說都算實惠，難能可貴的反而是THE ONE獨有的「生活鬆弛感」，甚至吸引有香港維多利亞港、舊金山灣區生活經驗的國際客跨海詢問，近期也有置產客，看好下階段「亞灣2.0計畫」與「特貿三」將吸引大批企業主進駐的前景，錢進卡位「遠雄THE ONE」。